抗疫基金︱逾千工友未能領取萬元津貼　工聯會倡擴至全港清潔保安

第六輪「防疫抗疫基金」向清潔工和保安員發放一萬元津貼，但有團體接獲大量前線工友求助未能受惠。工聯會今日（11日）召開記者會，聯同香港護衛及物業管理從業員總會及前線工友代表，促請政府盡快擴大津貼涵蓋範圍，並簡化申請程序容許僱員用個人名義申請。



機場清潔工友工作環境惡劣 卻無法申領津貼

工友吳生在機場任清潔科文，工作範圍是一號客運大樓、機場外圍、停車場、 方艙醫院外，日常工作範圍需巡視、安排和檢查員工清潔地方，有時環境非常惡劣但仍要堅守崗位：「每日都會有好多嘔吐物喺唔同地方，嗰啲位置都要消毒，如果有地方係確診，要著保護衣去消毒。」吳指，一班同事曾詢問公司關於抗疫基金津貼事宜，但公司稱要在指定地方工作方可申請 。

批評申請條件狹窄 抗疫津貼不應受限

勞工界立法會議員梁子穎稱，抗疫基金既然向發一萬元津貼，理應不受限於登記物業管理之下，但目前申請條件非常狹窄，很多前線工作人員職位名稱不是清潔工友，如處理污水、化糞等都不能申請：「好多工友都反應熱烈，前線番工好辛苦，又要冒著受感染風險。」由於要在物業監管局下物業才可申請，有公司不能有效回應員工查詢，又有公司因為員工多過100人，不希望出現同工不同酬出現而不申請。如果政府考慮以個人名義申請津貼，運行上只需查證糧單、銀行戶口得，執行上也不會出現大問題。

收1107求助 保安佔最多 工聯會倡容許以個人名義申請

工聯會權益委員會主任丘燿誠稱行政長官林鄭月娥稱對所有清潔保安一視同仁，但實際上有分門別類。在過去1星期，工聯會收到1107個求助個案，有601人是清潔工，806個是保安人員， 而透過外判途徑聘請則超過6成。有求助者工作在九巴、超市、工業商廈、大學、公共屋村、電力公司等，因政府選定了個別工作場所才可申請所以未能受惠，而公司沒有利益的話亦不會為員工申請，但這些員工依然在前線工作，受感染風險高，因此工聯會認為這些工友亦應受惠。因此丘燿誠希望政府能放寬申請條件，簡化申請程序、容許僱員用個人名義申請，令更多清潔員工受惠。