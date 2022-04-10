復課｜教聯會認同學生返校前須快測　倡教局加津貼供學校買快測劑

政府將於本周初宣布復活節後復課細節，並就學童是否需要返校前每天快測徵詢意見。香港教育工作者聯會今日（10日）致函教育局支持復課，同時要求教育局與衞生防護中心盡快更新防疫指引，列明復課後如何處理師生確診及列為密切接觸者情況。對於政府考慮要求學生返校前先作快速抗原測試，教聯會表示認同，但促請教育局須提供相關配套，包括為學校提供多津貼以購買快速測試劑，供有需要學生使用。



暫停面授課堂多時終迎來復課，教聯會表示支持，並指由於半日面授風險相對低，故不需要接種率達到 9 成才能復課，但為減低校園爆發風險，教育局須持續留意疫情發展及學童接種疫苗情況，同時為學校提供適應期，方便應對各種情況。

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不支持只讓已打針學生上課 教聯會：多次停課已令教學效能大打折扣

教聯會提出，若復活節假期後疫情仍未穩定，當局可繼續安排學校網上授課，對於有意見認為讓已接種疫苗學生上學，未接種的留在家中網課，教聯會並不支持，因過去兩年多全港學校經歷多次停課，教學效能大打折扣，學生學習成效未如理想，亦影響身心健康發展。

倡加強推動兒童接種疫苗 研分開公布小學及幼稚園接種率

復課在即，教聯會促請教育局與衞生防護中心盡快更新防疫指引，列明復課後應如何處理師生確診及列為密切接觸者的各種情況。至於政府表示會加強學校檢測安排，考慮要求學生返校前先進行快速抗原測試，教聯會表示認同，但當局須提供相關配套，為學校提供多津貼以購買快速測試劑，供有需要的學生使用。 同一時間，當局應加強宣傳，推出措施加強推動更多兒童接種疫苗，同時考慮分開公布小學及幼稚園學生接種率，讓各界更能掌握兒童接種情況。