陳帆：覓地建屋繼續努力　可適當處理「告別劏房」目標

立法會財務委員會特別會議討論《財政預算案》，運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）表示，只要覓地建屋工作繼續努力，相信可適當處理「告別劏房」目標，又重申未來十年已覓得足夠土地，以興建約33萬個公營房屋單位，若過程順利，料可滿足正輪候公屋或居於不適切居所的住戶需要。



陳帆指，當疫情緩和後，若現有隔離設施若可改裝作過渡性房屋，政府會積極跟進。（資料圖片）

被問及政府會否制定「告別劏房」時間表，以及何時兌現「三年上樓」承諾等，陳帆表示，十年《長策》的公營房屋需求，已將不適切居所住戶的需求包涵在內，並重申未來十年已覓得足夠土地，以興建約33萬個公營房屋單位，「如果土地供應及時，建造過程順利，房屋供應可以滿足正輪候公屋的居民需求。」他相信，只要覓地建屋工作繼續努力，可以適當處理「告別劏房」目標。

有過渡屋進度因地區諮詢、反對意見延長

此外，對於疫情過後，政府會否將隔離設施改建作過渡性房屋，陳帆回應指，現有隔離設施若可改裝作過渡性房屋，政府將會積極跟進，當疫情緩和後會嚴肅處理。他亦指，有個別過渡性房屋項目的進度，受地區諮詢或反對意見而有所延長。

「設計及建造」料可節省4個月

在公屋建設上，被問及可否由運房局統一進行，以省卻與發展局的協調時間，陳帆表示，建造公屋時或涉覓地或造地，以新發展區或較大的地塊為例，整塊土地的用途或不止得公營房屋，故認為由發展局統籌會更全面，並能覆蓋不同需要。不過，他稱若個別地塊只局限在公營房屋建設，工作便會由房委會統籌。

此外，房委會引入「設計及建造」採購模式，房屋署副署長梁健文初步估計可節省約4個月，又指若承建商可再縮短工期，會考慮在投標時加分。