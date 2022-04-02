交通運輸策略研究研智慧公路、新運輸樞紐　明年下半年有階段結果

政府於去年起開展《交通運輸策略性研究》，以制訂規劃期直至 2050 年的運輸策略藍圖，料2023 年下半年起交代階段性成果，並於 2025 年公布。

運房局局長陳帆於網誌透露，團隊已着手研究個別嶄新專題，並會推出試驗或先導計劃，其中正構思在合適位置建有冷氣候車間的新一代運輸交匯樞紐，以及研究智慧公路設施，以大數據實時分析交通狀況等。



（黃寶瑩攝／資料圖片）

陳帆於今日（2日）的網誌中指，香港公共交通系統每日處理超過1200萬出行人次，而交通系統在可持續發展方面，亦在25個國際大都市之中排名第一，而本港交通運輸發展必須緊貼世界前沿，如逆水行舟，不進則退。

他指出，本港市中心可供運輸發展的空間趨向飽和，而建造運輸基建的成本亦越來越高，認為要以新策略解決交通擠塞問題，會在去年12月已開展的《交通運輸策略性研究》全面審視。

運輸交匯樞紐將盡量配置泊車轉乘服務

《策略性研究》已開始3個月，陳帆透露，已就幾個專題研究的初步構思，其中建議於適合位置建設新一代運輸交匯樞紐，形容會提供如冷氣候車間、服務班次資訊及指示屏幕、購物及餐飲設施等，提升市民的出行體驗。陳帆亦配以裕民坊公共運輸交匯處的圖片示意，該運輸交匯處為本港首個室內候車巴士站，於去年4月開放使用。

陳帆亦指，會在交匯樞紐盡可能配置泊車轉乘服務，積極研究使用自動泊車系統，令市民更樂意使用公共交通，從而提升交通效率、容量及便捷程度。

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按新能源汽車及自動駕駛技術 發展個人化點對點交通服務

陳帆續指，會就的士等個人化點對點交通服務展開專題研究，短中期會先引入車隊管理概令，提升的士管理質素。運輸署昨日已提交有關改善的士服務的建議到立法會，其中有提到發車隊牌照。長遠而言，陳帆表示，會按新能源汽車及自動駕駛技術的發展趨勢制定路線圖。

陳帆又指，正研究智慧公路設施，目的是利用大數據實時分析道路網絡的交通狀況，提供更適切的交通訊息，分流路面交通或應對突發事故；亦會探討自動駕駛及車聯網的普及化進程。

陳帆指，智慧公路可實行更靈活的交通管理。（陳帆網誌圖片）

上一份《施政報告》中，已提出兩條新跨界鐵路，包括港深西部鐵路，由洪水橋往前海，以及北環線新田站伸延到河套區並進入皇崗。陳帆指出，運輸署正研究善用北部都會區的地理優勢及發展潛力，配合跨界鐵路，設置新一代運輸交匯樞紐，有無縫的交通連進入大灣區。

而北部都會區方面，陳帆亦指，會探討在鐵路系統之上，進一步應用新一代綠色集體運輸的可行性，以及建設更全面和完善的單車徑網絡。