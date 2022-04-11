封區｜鴨脷洲利東邨東逸樓解封　發現25宗陽性及5宗不確定

政府今日（11日）宣布鴨脷洲利東邨東逸樓解封，大廈有約1464人接受檢測，當中發現25宗陽性及5宗檢測結果不確定，中招率約1.7%。當局曾派員到訪824戶，當中有37戶在過程中沒人應門，政府將採取相關措施跟進。所有已受檢人士可從今早11時起，向政府人員展示陰性結果證明後離開大廈。



▼4月10日 鴨脷洲利東邨東逸樓圍封檢測▼



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政府今日（11日）宣布在鴨脷洲利東邨東逸樓的圍封強檢行動中，有1464人接受檢測，發現25宗陽性和5宗檢測結果不確定個案。政府於今早11時完成相關行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。政府指曾到訪824戶，當中有37戶在過程中沒人應門。

任何於3月28日至4月10日期間，曾身處上述大廈超過兩小時的人士，都需接收相關檢測。

不遵從強檢可罰款50,000元及監禁六個月

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可罰款50,000元及監禁六個月。

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