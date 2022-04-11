疫苗｜非法定監護人不可反對院友打針　病人組織指紓緩擔憂更重要

社署早前去信安老院舍更改聲明書指引，稱家屬必須是「法定監護人」或「監護申請人」，才能為院友表達反對接種新冠疫苗意願。社區組織協會幹事彭鴻昌今日（11日）表示，提出反對的家屬雖可提出司法覆核，但法院未必受理，重申事前溝通以紓緩家屬擔憂更重要。



▼不少安老院舍出現確診個案▼

安排醫護了解及分析家屬擔憂是否合理

彭鴻昌在港台《千禧年代》表示，新指引符合法律程度，但認為如家長提出反對，不能一句「反對無效」反駁了事，直言應安排醫護了解及分析家屬的擔憂是否合理，如家屬堅持反對亦沒有醫學理據，仍可透過提出司法覆核，交由法院判斷有關行政決定是否符合病人最佳利益。

他又指，要成為緊急監護人需約半年時間申請，同時要向法院申請臨時禁制令阻止接種疫苗，但法院也會審視醫學意見及理據，即使家屬提出法律程序，法院未必一定批准。

政府日前稱仍有約少於5%院友的家人書面反對接種疫苗，彭鴻昌認為屬「法定監護人」的家屬未必太多，一般也不會主動申請，重申與家屬溝通更重要，呼籲醫護在接種疫苗前，應先紓緩家屬擔憂。