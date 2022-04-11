復課時間表｜小學4.19恢復面授　中學幼園最遲5.10及16日全校復課

港府今（11日）公布學生復課詳情及時間表，小學可於復活節假期後即最快4月19日分階段恢復半日課堂，校方可自行決定如何劃分年級回校安排，5月3日則屬全校恢復面授「死線」。

至於中學及幼稚園則以5月3日為起點，中學須待DSE核心科目完成後始予分階段復課，學校可自行決定分批或即時全校復課，最遲5月10日恢復全校復課。幼稚園則分三階段復課 ，首批1/3學生先於5月3日回校面授，餘下2/3學生將於5月10日後恢復面授，5月16日則可予全校恢復面授。

教育局局長楊潤雄解釋，由於幼稚園學生年紀小，長假期後需要較多時間恢復校園適應，遂有相關安排，另不論是幼稚園、小學、中學，暫時未能恢復面授的級別，暫時維持網課。



小學最快4月19日可以分階段復課。（資料圖片）

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教育局局長楊潤雄表示，全港學校按原定計劃，於復活節後安排分階段有序復課，並提供更多彈性，考慮過議員、學界、衞生專家、家長及社會不同人士意見後，訂出中學、小學及幼稚園等恢復面授課的時間表。

中學5月3日起分階段復課

中學：將於DSE核心科目完成後，即5月3日起開始分階段復課，學校可自行決定如何劃分階段，例如會否先恢復中三至中五級別，如校方覺得適合則可即時全校復課，最遲5月10日恢復全校半日學校。於5月3日至5月10日期間，暫時未能恢復面授的級別，暫時維持網課安排。

小學4月19日恢復半日課堂

小學：復活節假期後，最快4月19日分階段恢復半日課堂，學校可自行決定如何劃分，但最遲於5月3日全校恢復面授。學校須準備充足始可予較多學生回校，確保學生獲充分照顧及容易適應，與中學安排一樣，暫時未能恢復面授的級別，暫時維持網課。

幼稚園分三階段復課

幼稚園：由於學生年紀小，長假期後需要較多時間恢復校園適應，為確保學校有充分準備，幼稚園學生分三階段復課 ， 1/3學生（相等於一級）先於5月3日回校面授，餘下2/3學生將於5月10日後恢復面授，5月16日始全校恢復面授。暫時未能恢復面授的級別，暫時維持網課。

特殊學校、非本地課程學校包括國際學校：會參考上述安排，但可彈性自行決定。

非正規的私立學校，例如補習學校：最早4月19日起可安排學生不多於半日課堂。

強調有必要復活節後復課

被問到有家長不欲回復面授課堂，楊潤雄表示，復課不會是完全零風險決定，但政府作出決定前，考慮學生整體需要及社會疫情，認為有必要復活節後恢復。與此同時，已加強多項防疫措施，例如師生每日須進行快速測試、加強通風設備及防疫抗疫措施，令學校更安全。倘全面恢復面授後，網課會隨即停止，由於現時有法例要求6-15歲按指示上學，若有家長決定不予子女回校上學，將按既定法例機制跟進。

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