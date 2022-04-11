全民快測｜何栢良指首兩日逾2千呈報符預期　倡民調機構參與統計

政府早前呼籲市民參與一連三日全民自願快速測試，上周五及六（8及9日）暫時收到2,202宗快速抗原測試陽性呈報。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，該呈報數字符合預期，但無從掌握有多少名市民響應，故未能判斷計劃成效，建議港府可同時委派民調機構，了解不同年齡層在過去三日有否參與，相信更有效了解目前社區傳播實況。



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何栢良表示，三日的全民快測用作粗略評估社區整體感染情況，假設有500萬人參與，陽性比率是約0.044%，若有250萬人參與，陽性比率降至0.02%，但因無從判斷有多少市民響應，故未能準確評估全港傳播情況，建議可委派民調機構估算不同年齡層的參與程度。

雖然衛生防護中心指，快測呈報個案中近七成人無病徵，反映市民響應計劃，但何栢良認為，檢視醫管局公布的入院篩查及員工感染數字，過去一周的檢測陽性比率無明顯轉變，認為單靠分析有病徵與無病徵患者比例，引申的推論有限。

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料放寛安排後疫情或較反覆

對於將復課及放寬社交距離安排，何栢良認為目前疫情明顯回落及將持續一段時間，放寬後疫情或較反覆，維持每日數十至數百宗，較關注重點人群在高危環境有否出現超級群組，一旦出現必須有效快速應對及攔截，以免重現類似葵涌邨爆發。

認為重點仍是推高接種率

他認為，任何形式的全民檢測（包括快測或核酸檢測），必須想清楚期望達到的目標及對後續防疫措施的影響（包括入境措施），認為現階段未必是最優先或重要，應重點推高疫苗接種率。他又指，當局推行的防疫措施未有明顯區分已接種及未接種人士，反而是懲罰已齊針的市民，難以爭取他們的配合及認同，故認為完成接種者應該「有獎」，未打齊針者應有行政措施不便。

對於復課安排，他認為港府的安排某程度上是懲罰已打針的兒童，但稱目前疫苗接種未如理想，除非每日做快測，否則做得太疏，對預防Omicron爆發作用不大。

第四針建議易引起混淆

在第四針安排方面，何栢良認為背後沒有充分的科學數據，與新加坡及歐盟疾控中心提出的建議有分歧，包括無清楚區分兩種疫苗，其產生的抗體水平及有效期有不同，但港府的建議卻「炒埋一碟」，統一建議容易引起混淆；又指外國集中建議三類人士接種第二針加強劑（則第四針），但數據建基於復必泰疫苗，一般人士打三針後不建議再補打一針，而科興第三針數據亦有限，與本港建議亦有分歧。