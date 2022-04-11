復課｜長期停課或致深迷網絡及欺凌　衞生署稱面授課屬必要措施

政府今（11日）宣布全港學生分階段於4月19日起恢復半天面授課堂，衞生署署長林文健在疫情記者會指出，復課決定基於聯合國兒童基金會等的強烈建議，屬緊急及必要措施。因為有數據指，長期停課會減少學生社交機會，引致沉迷網絡、網絡欺凌、減少運動量等問題出現，長遠對學生身心、精神健康均會造成影響，而這些影響對學生而言更可能是終生的問題。



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兒童感染比率較低傳播風險較少

衞生署署長林文健今提及決定復課的考量時，指出聯合國兒童基金會、世界衛生組織及聯合國基金會等都強烈建議，恢復學校面授屬在新冠大流行之下的緊急及必要措施。另基於全球數據，兒童對於新冠病毒的感染比率相對較低，且學校造成傳播或進一步社區傳播風險亦較其他場所相對低。

長期停課對基層家庭衝擊大

林續指，考慮到長期停課會導致學生留在家及減少社交機會，長遠對其身心、精神健康均會造成影響，如引致憂鬱、困擾、焦慮不安等；如有不少學生因停課而減少運動，加上飲食等各方面不良習慣，亦會導致肥胖問題；再者，學生長期留家使其接觸電子屏幕的時間增加，導致沉迷上網問題，更衍生出網上欺凌，影響學生的精神及生理健康，對基層及貧困家庭衝擊更大。

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呼籲家長盡快為子女打針

林同意，所有恢復措施並非零風險，但如今最重要是管控疫情及做好一切措施。政府已經向學校發出感染控制指引，如做好個人衛生、配帶緊貼及適合口罩、做好環境通風等，並推生每日快測及建立好的檢測及管控疫情系統，希望可透過這些管控措施令復課有序展開。林又強調，根據本地數據，雖然0至9歲兒童的感染率僅為4.2%，低於其他年齡層，但未有打針者的重症率卻比有打針高近8倍，呼籲家長盡快打子女打針。

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