復課｜中小學幼稚園安排總覽　每日交快測結果、課外活動要打針

全港小學生將於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，校方可自行決定回校安排，最遲5月可恢復全校面授課堂，其中小學、中學及幼稚園的「死線」分別為5月3日、10日及16日，在未恢復面授的班級可維持網課。

此外，政府要求學生及教職員每日返學前均要做快測抗原測試，至於是否人人須做？發現一宗陽性個案是否又會觸發停課警號？《香港01》整合相關安排，為家長一一解答。



▼學校4月19日起分階段恢復半天面授▼

+ 1

幼稚園最早5.3恢復面授 分三階段復課

由於學生年紀小，長假期後需要較多時間適應校園生活，故將分三階段復課 ，三分一學生最快5月3日回校面授，餘下三分二學生相隔一星期，即5月10日起陸續恢復面授，最遲5月16日恢復全校半日面授課堂。

小學最早4.19恢復半日課

小學最快4月19日分階段恢復半日課堂，學校可自行決定需否分批復課，但最遲於5月3日全校恢復面授。

中學最早5.3起分階段復課

在中學文憑試（DSE）核心科目完成後，中學最快5月3日起分階段恢復半日面授課堂，學校可自行決定如何劃分階段，例如可先恢復中三至中五級別，或即時全校復課，最遲5月10日恢復全校半日面授課堂。

此外，特殊學校及提供非本地課程學校（包括國際學校）可參考上述原則復課，也可按各校情況彈性安排；而非正規私立學校如補習社，最快4月19日可安排上半日課。

▼2020年，疫情下的中學文憑試▼



+ 10

是否所有教職員及學生返學前均要接受檢測？



復課後教職員及學生返學前要做決測，檢測陰性才可上學，陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心，校方也需每日向政府呈報檢測結果。政府將於五月下旬按疫情發展，再檢視需否調整安排。

政府會否向學生派發快測包？



政府會免費為全港學校提供1,000萬套快測包，料可足夠各間學校在未來一個月使用，估計有30多萬有領取津貼的學生有需要領取。

政府今日公布下周分階段復課細節。

是否學校出現一宗陽性個案，也會觸發停課？



若在同一上課日，全校教職員及學生的陽性比率達5%或以上，衛生防護中心會調查，研究是否須作出停課決定。如只得零星個案，學校可在做足防疫措施下繼續上課，學校亦不用在出現密切接觸者下的情況停課。在有足夠防護措施下，在校內曾與確診者接觸的師生，一般都不會視作密切接觸者。

有打針及無打針學生，在學校安排有何分別？



無打針學生在學校活動會有一定限制，例如他們可如常回校後在課室學習，但只有打針學生可參加非學術活動。已齊兩針的中小學生，完成半日面授課堂後，可在另外半日參加非學術課外活動，例如體育、音樂等，同時可在校內進行「無罩活動」，包括吹奏樂器。不過，由於幼稚園學生自理能力低，故暫不適宜進行不戴口罩活動，除非家中無人照顧，否則另外半天亦不可留校活動。

何時才可恢復全日面授課堂？



教育局局長楊潤雄表示，中學若整體或部份級別達90%接種率，可安排全日面授課堂；至於3至11歲因接種率較低，故小學及幼稚園暫時維持半日面授課。

家長可否為子女選擇不回校上課？



當學校全面恢復面授課堂後，網課會停止，按目前法例要求，家長須讓6至15歲學童返學，違例者將按現有機制跟進。

▼記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼

