「冬青之母」研發治感冒中成藥「三冬茶」　下架8年終可重推出售

由「冬青之母」、已故中文大學中醫學榮譽講座教授胡秀英領導團隊研發的治感冒中成藥「三冬茶」，因《中醫藥條例》實施後而在2014停售，至2019年終獲准以新的中成藥「涼茶製劑」類別註冊，本年初重新上架。



「三冬茶」由已故中文大學中醫學榮譽講座教授胡秀英領導團隊研發。（中大圖片）

中大、工業貿易署及健康工房於1999年，合共投資1,000萬元以可持續發展的現代涼展開研究，由華裔美國哈佛大學著名植物學家胡秀英教授及中大中醫學院創院院長江潤祥教授，帶領中大理學院及中醫學院人員研究而成。

「三冬茶」與胡秀英教授早有不解之緣。她生前提及研究緣起，是由於年幼時在命懸一線之際，得「三冬茶」中的「救必應」救了她一命，從此與冬青結下不解之緣。胡教授研發出以華南本土可種植的三種冬青科植物入藥，即崗梅根、救必應和苦丁茶，適用於風熱感冒初起，對上呼吸系統疾病，如發熱、聲沙、咽喉疼痛、頭痛等特別見效，胡教授因此被冠以「冬青之母」稱號，她在2012年5月22日離世。

由於《中醫藥條例》修訂生效後，「三冬茶」相關註冊程序遇到阻滯，未能以中成藥類別上市，生產商健康工房曾以「涼茶」之名，以食品類別重新上市，但由於成分有中藥材，健康工房被衞生署以涉嫌非法管有未經註冊中成藥為由禁止出售，「三冬茶」八年前從市場上消失。

「三冬茶」是本港一項中成藥研究主要成品，當年中大也隆重其事。（健康工房網頁圖片)

中大醫學院副院長（醫療系統）、香港中西醫結合醫學研究所創所所長胡志遠教授日前在一個研討會上指出，三冬茶這十年都經歷不少波折，當中由於中藥條例的改變，需要重啟一些研發的程序，研究所本着社會責任和發揚傳統中醫藥的精神，全力支持三冬茶研發工作。他表示，香港中醫藥管理委員會於2019年底推出中成藥「涼茶製劑」類別申請，令三冬茶終於成功申請註冊，重新上市。

健康工房創辦人及行政總裁吳紀嬅表示，「三冬茶」於2014年下架前深受顧客歡迎，多年來不斷有顧客致電詢問何時能再供應「三冬茶」，因此她一直堅持必要將本地可持續發展的現代涼茶重新上架。「胡秀英教授當時告訴我，『三冬茶』很苦，亦正是這種苦才能清走心火，這三種冬青植物搭配的複方能對付複雜的病情，緩解急性感冒，化解風熱感冒初起症狀，非常適合香港人。」

吳紀嬅指出，現時「三冬茶」內的苦丁茶是當年和胡秀英教授一起前往產地，經胡教授親自檢驗選定的苦丁茶品種及種植基地，於當地進行扶貧及生態種植，讓環境和藥用植物得以共存；而崗梅根和救必應亦來自指定生產基地，附合嚴格的品質要求。