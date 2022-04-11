兒科醫生︰兒童染新冠後或現多系統發炎綜合症 嚴重者需深切治療

本港累計已有逾10萬名兒童染上新冠肺炎，其中有部份兒童染疫後出現「兒童多系統發炎綜合症」，病徵包括發燒、紅疹及頸部淋巴結腫大等，更有甚者出現神志不清及休克的情況。港安醫院醫生指，多系統發炎綜合症多於染疫後的二至六周出現，按1萬名染疫兒童作計算，推斷本港兒童的發病率介乎0.02至0.03%，惟逾半兒童要入住深切治療部。醫生強調，如能及早治療，大部份兒童均能順利康復，呼籲兒童應盡快接種疫苗以預防出現此病症的機會。



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香港兒科心臟學會主席兼香港港安醫院—司徒拔道兒科專科醫生張蔚賢表示，「兒童多系統發炎綜合症」其病徵與川崎病相似，但嚴重可損害心臟功能。

歐美國家早於2020年新冠爆發時已出現多宗系統發炎綜合症個案，所有患者均出現發燒症狀，並同時出現多重器官炎症，主要侵襲腸胃及心臟。患者大多在染疫後二至六周發病，1萬名兒童中，就有三至四宗個案。由於亞洲地區的發病率比歐美國家低，因此推斷本港約1萬名兒童中，僅將出現兩至三宗個案，即僅有0.02至0.03%兒童發病。

他又指，本港於3月疫情最高峰的時候，患多系統發炎綜合症的病例呈上升趨勢。跟據本港調查的11宗個案中，患者年齡介乎3至12歲，大部份皆在兩星期或以上發病。兒童除了會出現發燒及紅疹等症狀外，有少部份兒童甚至會出現神志不清及休克的情況，更有六名兒童要入住深切治療部。

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多系統發炎綜合症最嚴重時，雖然有可能會令兒童有神志不清及休克的情況，不過，如能及早治療，大部份兒童均能順利康復。香港兒科心臟學會前主席吳彥明指，早前其中一宗本港最年輕個案，為一名3歲女童在2月18日打了第一針科興疫苗，其後於3月7日確診，並於不久後痊愈，惟到4月1日時突然發高燒，到第二天更出現嚴重肚瀉及胃口不佳，並在第三天有眼紅及出紅疹等徵狀，最後被證實為兒童多系統發炎綜合症，醫生及時以類固醇及丙種球蛋白劑靜脈注射為其作治療，女童不久便康復出院。

張蔚賢指，大部份患多系統發炎綜合症的患者並未打齊針，呼籲家長盡快帶子女接種疫苗。目前已有外國研究顯示，打復必泰能有效減低發病率。

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張提醒家長，如兒童近期曾確診新冠及出現以下徵狀，應立即進行醫療評估和住院觀察：

-持續發燒三至四日

-紅眼

-皮疹

-頸部腫脹

-嘴唇乾裂和士多啤梨脷

-腹痛、嘔吐或腹瀉

-疲倦、四肢冰冷及腫脹潮濕、呼吸急速



他又指，預計患者能在六個月後完全康復，但康復後不適宜立即做劇烈運動。