病人醫護組織倡曾打科興長者、兒童溝針復必泰　倡復課限半日面授

行政長官林鄭月娥宣布，預計可於4月21日起可分階段放寬社交距離措施。病人醫護權益協進會今日（10日）表示，為減低長者及兒童染疫後出現重症及死亡的風險，因此需繼續「谷針」，並建議政府全面為曾接種科興的院舍長者及兒童，接種更高效且能快速提供保護的復必泰疫苗作為「溝針」。

該會召集人龐朝輝表示，學生復課在即，建議學校應彈性調整上課安排，即部份學生繼續上網課，部份學生回校上課。另外，他強調「食飯時間是（病毒傳播）最關鍵的時刻」，因此如情況許可，學生可只上半日堂，避免集體感染的風險。



感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，香港與紐西蘭同樣是以「清零」為抗疫策略的地區，惟香港長者、青少年及兒童的死亡率，分別是紐西蘭的四倍及12倍。

倡長者應一律打復必泰

他指，衛生署院舍防疫注射計劃現只安排到診醫生為同意打針的長者接種科興疫苗，但打齊三針需時四個月。反之，打齊兩針復必泰只需21日，並能減入院及死亡個案達83%及95%。他建議，若其本人或家屬不反對，院舍長者應一律接種復必泰，而已打一針科興者，第二、三針可轉打復必泰。

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病人醫護權益協進會召集人龐朝輝引港大研究指出，本港11歲以下兒童有15%染疫後出現神經系統併發症，當中更有97%出現抽搐，死亡率更是流感的七倍。加上復課後，或會出現校內大型爆發，家長應盡快帶子女打針，並建議打復必泰。他解釋，其實科興及復必泰副作用相若，其中復必泰已調整其份量及接種位置，暫時亦未見兒童接種復必泰後出現嚴重副作用。他又建議當局容許第一針打科興的兒童，接種第二劑時「溝針」復必泰。

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龐表示，當局亦可彈性調整復課的有關安排，尤其是學生人數的安排。他指，就算上課有隔版，亦未必能夠阻擋傳播。因此當局可考慮分批上課，即部份學生繼續上網課，部份學生回校上課「唔洗限死一定要上實體課」。另外，他強調「食飯時間是（病毒傳播）最關鍵的時刻」，因此如情況許可，學生可只上半日堂，避免集體感染的風險。

林緯遜指，政府應公布死亡個案接種哪款疫苗，讓市民能掌握資訊作出選擇。政府亦應繼續接種解說工作，釋除疫苗憂慮。