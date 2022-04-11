疫下情緒受困　港大精神醫學系平台兩年跟進逾百個案　58%達高危

香港大學醫學院精神醫學系在2020年底，推出「headwind 迎風」創新網上求助先導平台，提供一站式精神健康諮詢服務。平台至今已服務約1,600人，團隊為其中112名參加者作跟進，發現近58%參加者屬於高危類別，即有高度情緒困擾，而在接受三個月的轉介服務後，仍屬高危類別的已降至30%，反映服務可以改善參加者的情緒。



參加者壓力通常來自工作、學業及人際關係

先導平台至今為全港逾1,600人提供了諮詢服務，使用者以女性較多，當中揭示有近6成人出現嚴重精神健康困難，大部分人從未會見過精神專科醫生，參加者的壓力通常是來自工作、學業、人際關係問題。

接受三個月轉介服務後 高危類別人士降28個百分點

根據獲本地認證的「K6精神困擾指標 (K6 Distress Scale)」，以12/13分數作為屬高風險的截數。團隊為其中112名參加者作跟進，發現近58%參加者屬於高危類別，即有高度情緒困擾，而在接受三個月的轉介服務後，仍屬高危類別的已降至30%，反映服務可以改善參加者的情緒。

港大醫學院精神醫學系推出「headwind 迎風」的網上求助先導平台，提供一站式精神健康諮詢服務。（受訪者提供)

有參加者指，平台有助提升對自身精神健康狀況的認識，並提供進一步求助方向，包括接觸精神專科醫生，有助減低對尋求精神專科支援的障礙和掙扎。團隊指出，先導平台可反映市民是對精神健康的求助是有需要，亦成功接觸大量有精神困擾的人士，並可以改善精神健康情況，希望有關數據可供港府及醫管局作出參考，在未來可以推出相應的計劃。