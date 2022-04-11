疫苗｜累計89人離世前14日內曾打針　多無關疫苗　17宗待解剖報告

本港第五波疫情持續，政府仍強調需提高疫苗接種率。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日（11日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。截至3月31日，衞生署共接獲7,270宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%，當中包括89宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。專家委員會已評估該89宗死亡個案，認為其中61宗個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗亦與疫苗無關，餘下17宗仍有待全面解剖報告。



▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼



+ 21

截至3月31日，本港市民合共接種了約1,513萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約652萬名。專家委員會評估有關89宗打針14日內死亡個案，認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

委員會亦已檢視其他嚴重或非預期異常事件，以及關注事件的現有臨床數據和資料以進行因果關係評估，相關結果將在本周四（14日）在政府專題網頁發布的新冠疫苗安全監察報告公布。

根據醫院管理局資料，2022年2月28日至3月27日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有804.2宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有52.8宗，根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

▼3月19日 九龍清真寺首次舉辦疫苗接種▼

