港府將向私家醫生免費提供兩款新冠口服藥　醫生不可就藥物收費

新冠口服抗病毒藥物早前到港。食物及衞生局周六（2日）公布，將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），以便利私家醫生向合適的新冠病人處方這兩款新冠口服藥物。

當局強調，私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。而私家醫生應盡量優先為在社區的較高風險確診病人安排支援和治療，包括60歲或以上長者、五歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



醫管局日前指正等候政府指示，將藥物分配予私家醫生使用。食物及衞生局至周六晚公布，繼早前動員私家醫院和私家醫生在不同崗位支援抗疫，當局將動員私家醫生協助救治，透過向他們免費提供兩款口服藥，加強支援社區內的確診病人，尤其是較高風險患者，以減低他們病情惡化的風險。

當局指現時正改善相關電腦系統，包括醫健通電子健康紀錄互通系統，讓私家醫生為獲處方藥物的確診病人登記資料。政府稍後將向私家醫生發信闡述送藥及登記病人資料等安排。

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當局又公布口服藥使用情況，指醫管局在不同設施，包括公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍等，為病人處方兩款新冠口服藥物。醫管局的「護訊鈴」團隊亦會主動聯絡高危病人，配合指定診所處方藥物。

另外，醫管局已經為私家醫院及暫託中心內的醫生提供包括兩款新冠口服藥物在內的治療新冠病毒藥物。截至4月1日，醫管局已分別為超過7,100及15,800位病人處方帕克斯洛維德及莫納皮拉韋。當局表示，醫管局會繼續透過不同渠道，提供簡單清晰的新冠口服藥物資訊及指引，幫助醫生為病人處方新冠口服藥物。

▼亞洲國際博覽館社區治療設施▼

