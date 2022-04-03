醫管局促有病徵5日內求診服抗病毒藥　300患者接受1400次中醫診療

本港確診數字稍回落，醫管局表示隨著疫情高峰過後，醫院病床壓力下降，確診患者對指定診所服務需求也逐漸減少，但指出不少市民認為病徵輕微而毌須求診，行政總裁高拔陞形容「完全不正確，如果確診在病徵開始五日內，適當情況下要考慮接受治療」，尤其是60歲以上長者，或有明顯長期病患、免疫力差等人士，呼籲「唔好等到病徵比較嚴重先去睇醫生。」



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醫院管理局行政總裁高拔陞表示，隨著確診人數下降，醫院壓力明顯下降，現有約9,000名曾感染新冠病毒的患者住院接受治療，分析發現不少人病毒檢測已轉陰性，但有慢性病患者仍要接受治療，而仍然陽性患者佔約5,000人，故病床使用彈性回升。隨著內地援港醫療隊加入，亞博館可治療人數已由約200人增至400人，令藥物治療、護理、臨床照顧等質素均大幅提升。

在「三減」治療方針方面，高拔陞指重症患者明顯減少，在三月初至中的高峰期，醫院有約250名患者需使用呼吸機，但目前已減少至約150人；高峰期每日約200至300名患者離世，至今回落至約100人，但指死亡個案仍處高水平。他又指，在過去較困難時期，有患者即使去到急症室，卻無法接受治療，但目前患者經醫生評估後，有需要時已能安排治療。

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指定診所未用盡

在門診方面，高拔陞指目前有23間指定診所，服務量已應付到需求，以昨日為例，有約1,600人使用服務，但每日可派發超過4,000張籌，即使用量只佔45%；在高危及長者群組方面，雖然每日預留2,000張關愛籌，但過去數天只有約400人使用。他說，有部分長者或不懂電話或網上預約，故他們直接到訪診所，職員也會安排治療及提供抗病毒藥。

目前電話熱線服務已增至180條線，但他指高峰期每日有超過3,000個來電，但至今減少至約800個。由於查詢人數減少，職員也會主動致電核酸檢測陽性、屬高危群組的確診者，主要是70歲或以上長者，了解情況及提供治療建議，目前每日打出約1,200個電話。至於「 護訊鈴」 服務，每日也打出約1,000至2,000個電話，希望為患者提供支援。

促及早求診服抗病毒藥

在藥物治療方面，港府目前提供兩種口服藥，截至昨日共使用逾2.3萬個療程，較多用於指定診所，而院舍、急症室、隔離設施、私家診所及醫院等亦會安排派發。他表示，有市民認為病情輕微而毌須服藥，他強調「這是完全不正確，如果確診了，在病徵開始五日內，適當情況下要考慮接受治療。」

根據臨床指引，如超過60歲，無論有否打針，均建議接受新冠抗病毒藥物治療，即使少於60歲，如未打齊針而有明顯長期病患、免疫力差，均建議接受治療，故呼籲「唔好等到病徵比較嚴重先去睇醫生。」

在中西醫治療方面，食物及衞生局局長陳肇始表示，內地專家組透過考察及與本港中醫業界交流，不同角度了解本港防疫抗疫工作，透過公私營合作提升防控能力，例如醫管局已推出特別診療服務、提供中醫藥治療、與內地團隊為新冠患者提供中西醫評估診療等，至今已為300名患者提供約1,400次診療，醫管局的中醫熱線亦處理6,400個查詢，而中央支援的三款中成藥，亦已分發930萬盒，強調要「用好中醫藥，打好抗疫戰」。

中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林指出，現時本港利用中醫藥作預防方面，應用範圍仍不夠大，下一步重點應做到「三易」，即易懂、易行、易得。特首林鄭月娥表示，留意到仝小林指中醫發展及應用仍有法律制肘，例如不能使用醫療檢測器具，故有需要拆墻鬆綁令中醫發展有更多契機。她呼籲西醫持更開放態度，接受中醫在香港醫療系統佔有一定地位，支持雙規發展。

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