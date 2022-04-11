強制檢測｜首增至30幢　三邨連續兩日上榜　私樓涉將軍澳中心等

第五波疫情仍然嚴重，食物及衞生局今晚（11日）發出新一份強制檢測公告，因多名住戶染疫而上榜的大廈首次增至30幢，當中25幢為公屋或居屋，其中沙田新田圍、大埔富善邨及荃灣石圍角邨均是續兩日上榜。另有五幢為私樓，包括將軍澳中心12座及薄扶林桃李臺15號桃李園等。政府要求於指定期間曾身處該30個地方人士，須於明日至後日（12日至13日）接受病毒檢測。



25幢公屋或居屋上榜

因應多宗檢測陽性個案，今日有30個指明地方被納入強制檢測公告，為政府重發強通告以來，首次增至30幢大廈上榜。新上榜大廈中，公營房屋仍然最多，一共25幢上榜，涉及19條公共屋邨及六個居屋屋苑。

▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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三條邨連續兩日有大廈需強檢

25幢公屋或居屋當中，沙田新田圍邨、 大埔富善邨及荃灣石圍角邨昨日亦有大廈上榜，即連續兩天有大廈被強檢。各區之中又以觀塘區最多大廈榜，合共有六幢，包括牛頭角上邨常康樓及秀茂坪寶達邨達喜樓等。

欣榮花園5座、青怡花園7上榜

私樓方面亦有五幢上榜，包括將軍澳將軍澳中心12座、土瓜灣欣榮花園5座 、青衣青怡花園7座、觀塘雲漢街36至48號晨星樓及薄扶林桃李臺15號桃李園。

根據公告規定，任何人士在3月29日至4月11日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月12日至4月13日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至4月12日)▼



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政府明日（12日）將於葵涌石蔭東邨蔭興樓對出排球場增設流動採樣站；位於彩雲（二）邨明麗樓對出有蓋籃球場及青衣長康邨康祥樓對出籃球場的流動採樣站，會延長服務日期至後日（13日）。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

