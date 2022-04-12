封區｜華荔邨喜荔樓、天瑞邨瑞豐樓解封　揭24宗陽性　不足1%中招

港府今日（12日）宣布葵涌華荔邨喜荔樓解封，約1,680名居民接受檢測，發現16宗陽性檢測個案和7宗檢測結果不確定個案，中招率約1%。當局曾派員到訪大廈717戶，當中有95戶沒人應門，政府將採取相關措施跟進。所有已受檢人士可從今早9時30分起，向政府人員展示陰性結果證明後離開大廈。



天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓亦宣布解封，約1,390名居民接受檢測，發現8宗陽性檢測個案，中招率約0.6%。



▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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華荔邨喜荔樓揭16宗陽性 中招率約1%

政府宣布在華荔邨喜荔樓的圍封強檢行動中，有1,680人接受檢測，發現16宗陽性檢測個案和七宗檢測結果不確定的個案。政府於今早9時30分完成相關行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

天瑞邨瑞豐樓1,390名居民受檢 發現8宗陽性

政府宣布在天瑞（二）邨瑞豐樓的圍封強檢行動中，約1,390名居民接受檢測，發現8宗陽性檢測個案。政府於今早11時15分完成相關行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

不遵從強檢可罰款50,000元及監禁六個月

任何於3月29日至4月11日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須於4月13日或之前接受強制檢測。政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可罰款50,000元及監禁六個月。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼

