調查指疫情將精神健康危機放大　近半受訪者反映輕至重度抑鬱徵狀

近年香港整體的精神健康水平一直令人擔憂，而疫情更將精神健康危機的嚴重程度放大。本地精神健康註冊慈善機構Mind HK的調查發現，有逾五成半受訪者的整體精神健康狀況屬於「差」的狀態，亦有近一半的受訪者反映出輕至重度抑鬱徵狀，其中更有近兩成人出現中度至重度抑鬱徵狀。Mind HK指出，香港的公共精神健康危機顯然而見，認為社會亦應將其放在首位，着手應對當前危機。



近年香港整體的精神健康水平一直令人擔憂，而疫情更將精神健康危機的嚴重程度放大。（資料圖片／鄭子峰攝）

Mind HK於今年3月17至29日期間委託社會政策研究（SPR）有限公司進行了一項問卷調查，以隨機抽樣的形式訪問了1,000名香港成年人，了解疫情對整體香港市民精神健康的影響，以及在第五波疫情期間有關精神健康支援的使用狀況。

研究指出，有37.7%的受訪者表示，自2022年1月起，其精神健康狀況轉差；有55.6%的受訪者在世界衛生組織五項身心健康指標（WHO-5）中得分低於52分（滿分為100分），代表其整體精神健康狀況屬於「差」的狀態。而根據抑鬱徵狀自我測量表（PHQ-9），49.4%的受訪者反映輕至重度抑鬱徵狀，其中19.2%更出現中度至重度抑鬱徵狀；另有41.3%的受訪者在焦慮徵狀自我測量表（GAD-7）中反映輕至重度的焦慮徵狀，其中 13.7%更出現中度至重度焦慮徵狀。

造成精神健康惡化的原因有許多，其中包括近日第五波疫情與相關的社交距離措施。（資料圖片／鄭子峰攝）

限制社交活動對精神健康產生負面影響

不同環境、社會以及個人因素都會影響精神健康狀態轉差。Mind HK大使Annissa分享指，「被告知必須長期留家並限制你所有社交活動，這對於一位曾患上社交焦慮和抑鬱症的過來人來說，是一個既舒適又頭痛的枷鎖。舒適是因為這讓你有了一個合情合理、而全世界都認可的理由或藉口減少社交活動，坦然成為一個內向的人；而讓人頭痛的是，過份『舒適』就是會增加焦慮的情緒。」

長者相對整體身心健康水平較差

造成精神健康惡化的原因有許多，其中包括近日第五波疫情與相關的社交距離措施。自 2022年1月起，對市民的精神健康產生負面影響的主要因素包括：擔心家人或所關心的人感染新冠肺炎（64.2%）、對檢疫和隔離感到焦慮（63.7%）、不能如常與其他人見面（61.5%）、不能如常外出（60.4%）、被確診新冠肺炎（包括快速抗原測試呈陽性結果人士）（55.2%）以及不能外出運動（55.1%）。調查結果亦反映，學生、青年和家長出現令人堪憂的抑鬱和焦慮徵狀程度；而對比其他年齡層，長者的整體身心健康水平亦明顯較差。

自2022年1月起，對市民的精神健康產生負面影響的主要因素包括：擔心家人或所關心的人感染新冠肺炎（64.2%）、對檢疫和隔離感到焦慮（63.7%）等等。（資料圖片／李澤彤攝）

此外， 48.6%曾被診斷精神疾病的受訪者表示他們從未向任何人透露過其狀況，受精神健康困擾的受訪者表示，一些令其難以或抗拒尋求協助的主因包括：缺乏可用的精神健康服務（61.7%）、害怕在診所或醫院中感染病毒（56.2%）以及醫院看診輪候時間長（54.8%）。其他重要原因更包括經濟顧慮（52.1%）以及不知道在哪裏尋求幫助（49.4%）。

Mind HK行政總裁兼臨床心理學家Dr Hannah Reidy形容是次研究結果令人擔憂，「但遺憾的是，這並不令人驚訝。我們的數據顯示，近一半香港成年市民正出現抑鬱症的臨床徵狀，逾半市民表示其精神健康狀況欠佳。透過這些數據，我們能清楚地看到香港目前的精神健康實況。疫情本身是一場身體健康危機，然而其影響卻不僅於此——它亦正嚴重地影響我們的精神健康。作為社會一份子，我們需要多出一分力協助彼此：展開有關精神健康的對話、為有需要人士提供適切資源，尋找及給予支持。如果你正出現精神健康困擾，請謹記，你不用獨自面對。」



Mind HK認為，疫情為社會帶來的曙光，是社會開始關注與談論「精神健康」，它為大眾提供一個正視自己的感受與情緒的理由。機構將繼續按市民需求，推出更多有關精神健康的支援計劃、資源與服務，為本地市民提供有效而可靠的精神健康支援。

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