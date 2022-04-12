全民快測｜招彥燾稱成功揪出隱形患者應再推　傳授為學童撩鼻三招

政府於過去周末呼籲全民快速檢測，中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事招彥燾在商台節目形容三日全民快測整體算是成功，即使數據不完整，暫時2800多宗呈報亦不算高，但最重要是當中有65%屬無徵狀患者，代表全民快測確能找到隱形患者。他亦認為，可以值得再做全民快速檢測。

他另外在港台節目中，亦分享為小朋友採樣的方法，建議家長可以讓小朋友看電視分散注意力、以手固定小朋友頭部，並緩慢放入採樣棒。



深水埗一帶藥房及散貨場的快速檢測劑仍要數十元一盒。（資料圖片）

全民快測陽性呈報不高 料與市民響應度低有關

對於全民快測只有2800多宗呈報，招彥燾認為，樂觀看是香港疫情向好的方向走，確診人士減少，但更大機會是沒有足夠市民響應全民快測，指沒有讓市民呈報陰性結果是缺陷，難以得知整體感染情況。他建議，可以有電話調查，或容許呈報陰性結果，以得悉有多少人參與全民快測。

中大生物醫學學院客座副教授、相達生物科技董事招彥燾。（資料圖片/羅國輝攝）

倡仿效新加坡設快測中心 「加甜頭」鼓勵市民快測

他重申，今次全民測結果顯示政府值得繼續鼓勵市民自行快測，因很大機會可以社區找到隱形患者：「每日做一啲都唔過份！」

招提出，政府可考慮仿效新加坡在社區設立「快測中心」，有別於目前的檢測中心，「快測中心」沒有人員代採樣，而是有人從指導市民是否「撩得啱」。至於政府未來若再推全民快測，招表示連陰性個案亦需呈報非常重要，因這才有足夠數據分析疫情，政府同時要增加手段確保市民有參與，可考慮「加甜頭」給參與市民，而教育及宣傳同樣重要。

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建議慢慢放入採樣棒、分散注意力、固定頭部為學童快測

復課在即，政府要求學童每日快速測試，招認為，接受快速測試是與病毒共存其中一個手段，但憂小朋友把採樣棒放太入或太淺，建議家長亦要學習協助小朋友撩鼻及鼓勵他們接受。他分享3招為小朋友撩鼻方式，指可以讓小朋友看電視分散注意力，而採樣期間緩慢放入採樣棒，感受到阻力就要停止，期間亦可以用手固定小朋友頭部，就可避免流血風險。他指，坊間有人稱可以撩喉嚨或舌底，但認為有關結果數據不充分。