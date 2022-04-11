復課｜政府1000萬套快測包派予30萬清貧學生　5月中再作調整

特首林鄭月娥今日（11日）宣布，學校可於復活節假後復課，由4月19日起分階段重回學校上堂。所有教職員及學生每天回校前，而先進行新型冠狀病毒快速抗原測試，結果陰性結果才可以回校上課。



對於有經濟困難學生，政府將會提供1,000萬套抗原測試包，由學校派予有需要學生，林鄭月娥表示約有30萬學生受惠，相信足夠未來一個月使用，之後會再審視相關規則成效，及是否需要增加免費供應快測包。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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學校每朝需向衞生署呈報檢測結果

特首林鄭月娥今日（11日）表示，復課後，教職員及學生都要每日做快速測試，結果呈陰性才可上學，而陽性則要馬上通知學校及衛生防護中心。她說，政府會免費為學校提供1,000萬套快測包，料可足夠學校在未來一個月使用，估計有30多萬學生有需要。政府將於5月下旬會檢視疫情發展考慮需否作調整。

林鄭補充說：「學校每朝早集合師生陽性比率，把數據呈報，當日冇個案都要講，確保無走漏。」

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教育局局長楊潤雄補充，暫時規定每日一次快速測試，他指，已經與校長及業界商討過每日做快速測試的方案，「佢哋提過實際問題，例如有家境比較有嘅學生可以點照顧。」楊潤雄表示，教育局將提供快測包。至於日常運作，例如如何上報，教育現時正研究表格方便讓他們上報。

他指，學校需要每日申報數據，加強師生健康，可讓衞生防護中心可掌握及風險評估，減少頻密停課的機會。

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