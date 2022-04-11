全民快測共收2875宗呈報　七成無病徵　張竹君：無快測係唔會搵到

新冠病毒第五波疫情持續回落，衞生署今日（11日）交代新增個案有1,407宗，較昨日回落約27%，核酸檢測及快速抗原測試各佔一半。過去三日全民快速抗原測試，網上呈報合共有 2,875宗。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，整體來說香港確診數字一直向下，從三日的全民快測反映有近七成個案在社區內無病徵，「如果無全民自測，係唔會搵到。」



醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業提到阿斯利康抗體藥使用情況，指外國多用於免疫力比較低、不適合打針的人身上，局方需要審視本地數據再決定。他提醒市民打針始終屬最好方法，預防性藥物不能代替疫苗。



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單日1407宗 降至近兩個月新低

疫情數字持續下降，張竹君表示今日新增確診1,407宗，包括698宗核酸檢測陽性，和709宗經網上快速測試平台呈報個案，另外有13宗輸入個案，單日呈報為近兩個月新低。第5波疫情至今累計117.9萬人染疫。

張竹君指，整體來說香港數字一直向下，無論核酸或快速測試的數據都差不多。直至4月8日開始，即全民快測首日，核酸檢測數字比快速測試數字低。張竹君認為由於全民快測導致，而第二日及第三日數字開始下跌，她認為大多數個案在第一日已檢測到，很多人在全民快測首日已進行採樣。

4月8日數字都反映到，因為前一日本來係下跌緊，嗰度搵到至少幾百宗，如果無全民自測，係唔會搵到。 衞生防護中心傳染病處主任張竹君

65%快測呈報屬無病徵

張竹君指，以往分析快速測試的陽性個案，約65%呈報個案有病徵，另外35%無病徵。而在三日的全民快測的行動中，陽性個案有病徵比例則相反，只有35％人士出現病徵，有65％社區人士無病徵。

無病徵患者佔多數，張說：「大家響應先去做同搵到。我哋補領站仍在派防疫包，市民如果冇做又想再做，其實係歡迎的。始終Omicron有機會無病徵，有病徵自己會做，家人朋友會中招，自己驚想做。過左三日再做都係歡迎。」

她又指出，隔離措施安排與其他個案無分別，會視乎有無個人高危因素，環境因素是否高危，家居是否適合隔離，大概八成人士都適合自我家居隔離。

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另外，醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業回應，關於阿斯利康抗體藥，外國多用於免疫力比較低的人，不適合打針的人身上。醫管局需視乎藥物供應及使用情況、數據。由於用途屬注射性，實際使用需審視本地疫情發展和世界各地最新臨床數據。他提醒市民打針始終屬最好方法，預防性藥物不能代替疫苗。