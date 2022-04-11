復課｜學校陽性達兩比率或停課　申領2類資助學生可免費獲快測包

政府今日（11日）宣布復課安排，小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始，全校師生回校前需做快速檢測。教育局向全港學校校長發信，指不會因零星個案而要求校方停課，會在全校約5%或以上師生或同班10%出現新增陽性個案時，衞生防護中心將作出調查及跟進措施，包括停課等，當局將於5月下旬視乎疫情調整安排。



至於政府1,000萬個快測包派發方法，教育局回覆《香港01》查詢時指會透過公帑資助學校，將快測包分發予領取書簿津貼及綜援家庭的學生，數量足夠用至5月底。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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全校5%或同班10%染疫 衞生署將研是否停課

教育局在信中提及，若全校師生總人數的5%或以上出現新增陽性個案，或個別班級學生10%或以上出現新個案時，衞生防護中心會啟動流行病學調查，並會考慮適當跟進措施，包括按校內疫情情況研究是否要停課、進行徹底消毒及改善通風安排等；若學校出現零星個案，除非防護中心作個別指示，否則可在做足措施下繼續上課。

同校有人染疫 師生未必視作密切接觸者

局方又指，一般而言校方毋需就出現密切接觸者而停課，在做足衞生防護措施下，曾與確診者在校園有接觸的教職員及學生，一般不會視為密切接觸者。政府會在5月下旬檢視疫情發尾，考慮調整相關安排。

學校一般需早上10時前登入平台呈報快測結果

該局重申，將要求全校師生在回校前必須做快測，並指相關人士須獲陰性證明才可回校，陽性則需通知學校及留在家中，並透過快測平台呈報。學校亦需每日早上10時前（下午校為每日下午2時前）登入指定平台網頁，呈報當日陽性個案情況，即使無個案亦須申報。

該局說，校方可抽查個案，並要求覆檢，校方亦可考慮在事先獲家長同意情況下，協助學生進行快測，包括由教職員幫助學生完成檢測，若未能及時完成檢測則不能上課。

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50萬學生不符資助 需自購快速測試包

另外，教育局將免費提供1,000萬套快測包，予30萬學生在復課首一個月內使用，餘下50萬學生需自購快速抗原測試包。

哪些學生可受惠？局方回覆《香港01》查詢時指，會透過公帑資助學校將快速抗原測試包，分發予有經濟需要的學生，例如領取綜合社會保障援助、受惠於在職家庭及學生資助事務處學校書簿津貼計劃的學生，以供他們每日回校上學前進行快速測試，數量足夠使用至5月底。

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▼1.11政府宣布最遲1.14起停課▼

