確診大廈｜5,932幢全名單　豪宅淺水灣道3號、山頂雲嶺山莊上榜

第五波疫情逐步回落，過去兩周上榜的確診大廈名單亦隨之減少。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（11日）共5,932幢大廈上榜，總數較前一日減少186幢。不過18區之中，沙田區仍屬重災區，共559幢上榜，其次為元朗區及觀塘區，分別有506幢及435幢上榜。



新增有患者居住的大廈，不少位於豪宅地段，中西區包括位處山頂種植道的雲嶺山莊1座、半山麥當勞道的威豪閣、中半山地利根德里的地利根德閣3座等。南區方面，亦新增老牌洋房淺水灣道3號。



300幢大廈新上榜 包括Yoho Town 9座

衞生署衞生防護中心公布最新確診患者居住大廈，昨日新上榜的大廈共300幢，其中沙田區繼續為各區之冠，新增的大廈包括沙田第一城26座、名城3期3座、聽濤雅苑11座、銀禧花園銀禧閣等。其次為元朗區，新上榜的包括Yoho Town 9座、新元朗中心4座、錦繡花園D段第二街等。

新上榜的大廈不乏豪宅，中西區有四幢半山豪宅上榜，包括山頂種植道的雲嶺山莊1座、半山麥當勞道的威豪閣、中半山地利根德里的地利根德閣3座，以及西半山堅道的殷然。深水埗區亦有豪宅上榜，包括南昌站上蓋的匯璽7座。另外，南區的老牌洋房淺水灣道3號亦有上榜。

學生宿舍亦有上榜，包括香港大學偉倫堂及香港青少年培育會陳南昌紀念學校白普理宿舍。政府宿舍方面，中西區的栢道25號政府宿舍A座，及三幢紀律部隊宿舍，包括觀塘順利紀律部隊宿舍6座、葵青青衣已婚警察宿舍B座及西貢壁屋懲教署職員宿舍上榜。

另外，酒店方面，明愛張奧偉國際賓館及港島海逸君綽酒店上榜。

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