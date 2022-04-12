40幅用地尚未開展改劃　三年減57公頃綠化地帶

政府早前曾宣布，物色到逾210幅具短中期房屋發展潛力的用地。發展局回覆立法會特別財委會的書面提問時指，截至2022年3月初，147幅用地已完成改劃或撥作房屋發展，不過，仍有40幅尚未開展改劃，包括鑽石山鳳德道、正德街黃大仙社區中心、觀塘寶琳路等市區地皮。

此外，在過去3年，有57公頃原綠化地帶被改劃用途，當中主要改劃作住宅用途，佔約7成。



發展局表示，在2019年至2021年期間，約有57公頃原劃為綠化地帶的土地已改劃用途。（資料圖片）

發展局表示，截至2022年3月初，147幅用地已完成改劃或撥作房屋發展，涉及約210,400個單位，但有7幅用地、涉約6,400伙的改劃建議不獲城規會批准；另有22幅用地則進行改劃程序，當中包括約73,900個單位。

發展局又指，餘下的40幅用地尚未開展改劃，政府會因應技術研究或評估結果開展工作。該40幅地位處12區，包括東區、南區、觀塘、黃大仙、葵青、西貢、屯門、元朗等，當中不少位處市區，例如鑽石山鳳德道、牛池灣豐盛街、正德街黃大仙社區中心、觀塘寶琳路等。

三年有57公頃綠化帶被改劃 7成作住宅用途

發展局透露，在2019年至2021年，約有57公頃的綠化帶被改劃用途，當中有七成被改劃作住宅，佔41.3公頃；而政府、機構或社區用途佔4.7公頃；另有綠化帶被改劃作道路、休憩用地、露天貯物用途。此外，亦有3.6公頃用作其他指定用途，以容納污水處理廠、骨灰安置所、墳場等設施。

48公頃常耕農地「消失」

此外，對於新發展區內改劃作非農業用途的常耕農地面積，若計及可作耕作用途的綠化地帶，發展局稱將涉及約48公頃，當中古洞北／粉嶺北新發展區佔最多，達28公頃，其次是洪水橋／厦村新發展區，佔約7公頃。