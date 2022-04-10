DSE｜24%受訪學生感極大壓力　應屆考生：要執定走佬袋去竹篙灣

疫情有緩和趨勢，但仍未完全消退，文憑試下週即將開考，或令考生感到更多無形功壓力。學友社調查發現，考生壓力水平繼去年疫情爆發初後，繼續處在高位，3月份壓力評分達 7.87 分，較 1 月份上升0.71 分，處於歷年調查高位，亦有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。有接受訪問同學表示，現時壓力來源主要是因考期越來越近，3個星期內需要考10科，連假期也要赴考。



其中一位接受訪問的應屆文憑試考生Sophie稱，1月完成問卷時自評壓力有6分，現時已飊升到8至9分，主要是因為考期越來越近，3個星期內需要考10科，連假期也要赴考，壓力很大。

她提到，如果要入竹篙灣檢疫中心應考，需要攜帶大量的日常用品，還未將6科至7科的溫習材料計算在內，因此在未來一星期，要花時間將各樣物品收拾到行李箱內。

在疫情未完全消退時，文憑試在下週即將開考。（考評局提供）

她又稱，萬一不幸確診，她都會較傾向選擇校本評核，因為有可能因病情影響發揮和作答專注度等。

學友社在2022年1月和3月份期間再進行的網上問卷調查，顯示整體受訪文憑試考生感受7.16 平均分的壓力,整體平均分由 2020 年新冠疫情初爆發時回落，但有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，學生往後出路和時間不足等因素是最大壓力來源，而學校、朋友及家人帶來較少影響。3月份學生的整體身心狀況，明顯較1月份轉差。90%學生感到身心疲累，87%學生表示難以集中精神，87%學生感到學習動力消減，及78%學生表示容易情緒波動。

學友社學生輔導顧問吳寶城指學生往後出路和時間不足等因素是最大壓力來源。（資料圖片／黃舒慧攝）

學友社署理執行總監梁兆南建議，學生宜做好時間編排和生活管理，可減低焦慮及改善作息；以多元方式去紓壓；可多向輔導機構及師長求助；盡力而為之餘，亦要量力而為；做好心理、備試及物資上的準備，以及制訂應變方案。一旦要到特別試場應考，也不會驚惶失措而有所遺漏。