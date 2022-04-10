DSE｜24%受訪學生感極大壓力 應屆考生：要執定走佬袋去竹篙灣
撰文：雲嘉晉
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疫情有緩和趨勢，但仍未完全消退，文憑試下週即將開考，或令考生感到更多無形功壓力。學友社調查發現，考生壓力水平繼去年疫情爆發初後，繼續處在高位，3月份壓力評分達 7.87 分，較 1 月份上升0.71 分，處於歷年調查高位，亦有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。有接受訪問同學表示，現時壓力來源主要是因考期越來越近，3個星期內需要考10科，連假期也要赴考。
其中一位接受訪問的應屆文憑試考生Sophie稱，1月完成問卷時自評壓力有6分，現時已飊升到8至9分，主要是因為考期越來越近，3個星期內需要考10科，連假期也要赴考，壓力很大。
她提到，如果要入竹篙灣檢疫中心應考，需要攜帶大量的日常用品，還未將6科至7科的溫習材料計算在內，因此在未來一星期，要花時間將各樣物品收拾到行李箱內。
她又稱，萬一不幸確診，她都會較傾向選擇校本評核，因為有可能因病情影響發揮和作答專注度等。
學友社在2022年1月和3月份期間再進行的網上問卷調查，顯示整體受訪文憑試考生感受7.16 平均分的壓力,整體平均分由 2020 年新冠疫情初爆發時回落，但有24%受訪學生感到9至10分的極大壓力。
學友社學生輔導顧問吳寶城指，學生往後出路和時間不足等因素是最大壓力來源，而學校、朋友及家人帶來較少影響。3月份學生的整體身心狀況，明顯較1月份轉差。90%學生感到身心疲累，87%學生表示難以集中精神，87%學生感到學習動力消減，及78%學生表示容易情緒波動。
學友社署理執行總監梁兆南建議，學生宜做好時間編排和生活管理，可減低焦慮及改善作息；以多元方式去紓壓；可多向輔導機構及師長求助；盡力而為之餘，亦要量力而為；做好心理、備試及物資上的準備，以及制訂應變方案。一旦要到特別試場應考，也不會驚惶失措而有所遺漏。
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