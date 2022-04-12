復課｜每日快測家長稱有經濟負擔　校長倡打齊針學生准一周兩檢

政府要求復課後，學生每日要先做快速檢測才可上學，但只會向約30萬學童派發快速檢測。有家長致電到電台，明言市面快速測試套裝最便宜都要十多元，對家長來說有負擔；亦有人指，每日快測浪費時間，早上時間緊迫，有時怱忙至「唔梳頭」已要趕返校上學，學生難以應付。

新界校長會副主席朱偉林建議，容許已打齊兩針的學生可以隔日檢測，或一周兩檢，沒有打針的學生才要每日檢測。



教育局近日公布復課安排，措施包括學生返校前需每天快速檢測。有不少家長今早致電港台《千禧年代》，稱購買快速測試包讓子女上學對家中經濟構成負擔。

聽眾黃先生表示，兩名兒子都已打齊針，當局要求已打針及未打針學生，都需每日快速檢測，「兩個嚟計，一個禮拜要十套，平極都十幾廿蚊，費用係令好多家長覺得呢方面有負擔」。黃先生指出，現時只有受書簿津貼或綜緩等學生，才可獲免費派發快速檢測包，但有些家庭「可能啱啱好喺條line之上」，就要自行到處搶購，認為不公平。

李女士也指，家庭並非輕易可取得政府津貼，質疑教局每天快測的要求，既要浪費金錢購買測試套裝之餘，亦「好嘥時間」。她指，每日早上出門都趕時間，孫兒有時「唔梳頭」已要出門。

新界校長會朱偉林︰已打齊針學生建議隔天檢或一周兩檢

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林說，就復課安排暫時會偏向先讓高小學生上課一周後，再讓初小學生回到學校。他說，現時測試套裝「貴嘅幾十蚊，有啲十幾蚊」，若有兩三名子女要上學，「每日唔少費用」，期望局方不要只提供測試套裝予經濟有困難的家庭，並建議若學生打齊兩針，可以隔天或一周只做兩日檢測，但沒有接種疫苗就應每天都檢測。他說預計小學一至二年級學生家長要每日為學童「撩鼻」有困難，認為若可隔日檢測「氹都易啲」。

中學方面，直資學校議會主席陳狄安亦表示，中學生雖有一定自理能力，技術方面每日檢測沒有問題，但亦有聲音指做法麻煩。他理解教育局5月底會再檢視情況，希望疫情可以盡快緩和，讓快測要求可放寬或取消。

陳續指，第五波疫情下，學校收到不同有心人捐助快速測試套裝，認為有部份家庭即使未有領取政府津貼，但亦有需要照顧，稱學校會視乎數量提供支援。

每套快速測試劑亦要求數十元。（資料圖片）

至於要如何檢查學生上學前有否做快速測試，朱偉林表示，或會如過去每日量體溫般，信任學生填表後由家長簽名，甚或要求學生在電視新聞台或顯示日期的電話旁放檢測結果拍照並發送予班主任。不過每名班主任每日要收30張相，將會增加工作，並影響教學時間。他指，學校或會抽樣檢查學生相片。

陳狄安亦指，會採取信任制，例如與每日探熱簽手冊或紀錄表的做法，希望學生明白甚麼是公民責任。

學生忘做快測或不得進入班房直至放學

若學生回校前忘記做快速測試，朱偉林說，校長之間都有討論，擔心忘記檢測就可回學校再做檢測，就每個學生都「乜都唔做」，故可能先讓學生安坐，並致電家長接學生或由家長帶快速測試劑到學校。若家長沒空，學生就可能留在指定位置休息，安排其他活動，直至放學，不得進入班房。

林鄭月娥表示，若學校整體學生群組接種率高，復課後可恢復全日制，以及舉行更多課外活動或體育活動。

短時間難恢復全日面授

由於教育局收緊全日復課準則，要九成學生及教職員完成接種疫苗才能全日上學。朱偉林指，全日上學不切實際，因吃飯風險大，認為小學生毋須全日上學。

中學校長陳狄安則表示，因過去12至18歲只需要打一針，但現時改為兩針，相信難以短時間恢復全日課堂，只有個別一兩間學校做到。

陳狄安又指，因現時全校5％陽性或個別班級陽性比率10％，衞生署就會介入調查看是否需要停課，但有部份班級只有10人或20人，換言之即一兩個學生中招，或就要接受停課調查，容易觸發機制。