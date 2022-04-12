復課｜沒計劃向全港學生派快測包　蔡若蓮：一般家庭負擔唔係好大

小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需做快速檢測。政府雖會派發1000萬個快速檢測包予有經濟困難家庭，但每日檢測對家庭都有壓力，教育局副局長蔡若蓮今日在電台節目表示，公帑要善用，預計每日快測對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」，並指暫未有打算向全港學生派發快速檢測包，冀疫情盡快過去，會按時檢視快速檢測頻率。至於有關注自閉症組織指，自閉學童或會抗拒做快速檢測，蔡若蓮說，距離開學尚有一個多禮拜，家長可嘗試教導小朋友：「唔會話教唔到。」



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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未快測不能參與課堂學習 若家長同意可在校補做

蔡若蓮說，學校需要在每日早上10時前，把學生快速檢測結果向衞生署呈報，學校可以按經驗及學校條件處理，但要有清晰紀錄，指可能在手冊紀錄或學生拍下快測結果的照片後，通知班主任等都可以。問到若有學生忘記做快速檢測如何處理，她說，有關學生不能參與學習活動，或要安排回家，若家長同意，亦可在校補做快速測試。

自閉症家長憂學童抗拒「撩鼻」 蔡若蓮：家長要出啲力讓學生上課更安全

早前有關注自閉症及有自閉症家長都反映，自閉症學童或抗拒「撩鼻」，若勉強處理有危險性。蔡若蓮表示，除有特殊醫療照顧，否則未有就特殊學童有特別照顧，認為距離開學尚有一個多星期，家長應教導有關學童，「唔會話教唔到」，期望他們提早適應，家長亦要「出啲力」讓學生上課更安全。

距離開學尚有一個多星期，家長應教導學童，唔會話教唔到，期望他們提早適應，家長亦要出啲力等學生上課更安全。 教育局副局長蔡若蓮

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派發快測包先協助有需要家庭

不過，每日都要做快速檢測，學生或家長都要準備快速檢測套裝，問到政府會否考慮向所有學生派發快測包，蔡若蓮表示，期望疫情盡快過去，會隨時間檢視快速測試的頻率，但公帑要善用資源，預計「一般家庭做快速檢測個負擔，唔會構成好大問題」，希望先協助有需要家庭，而學校亦有酌情權，可以在預算範圍內，派發快速檢測包予有需要學生。

專為5歲至11歲兒童接種復必泰疫苗的九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心。（公務員事務局）

未打針學生不能參與非正規課堂興趣班及校隊訓練 包括周末

只有打齊兩針的學生可以參與下半日的非學術性活動，被問到何謂非學術活動，蔡若蓮解釋，復課後上半日的課堂不受影響，而下半日的興趣班、校隊訓練及樂隊訓練等，未打針學生則不能參與，包括周末非正規課堂時間的非學術活動。

（未打針）同學仍然可以參與上半天所有活動，如果同學咁熱熾參與課外活動，自己身體又可以，點解唔打針？ 教育局副局長蔡若蓮

問到有關做法會否令沒有打針的學生被標籤，並被剝奪參與課外活動的機會，蔡說，同學仍然可以參與上半天的所有活動，而同學亦有選擇，「如果同學咁熱熾參與課外活動，自己身體又可以，點解唔打針？」