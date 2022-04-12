復課｜沒計劃向全港學生派快測包 蔡若蓮：一般家庭負擔唔係好大
小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需做快速檢測。政府雖會派發1000萬個快速檢測包予有經濟困難家庭，但每日檢測對家庭都有壓力，教育局副局長蔡若蓮今日在電台節目表示，公帑要善用，預計每日快測對一般家庭經濟負擔「唔會構成好大問題」，並指暫未有打算向全港學生派發快速檢測包，冀疫情盡快過去，會按時檢視快速檢測頻率。至於有關注自閉症組織指，自閉學童或會抗拒做快速檢測，蔡若蓮說，距離開學尚有一個多禮拜，家長可嘗試教導小朋友：「唔會話教唔到。」
▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼
未快測不能參與課堂學習 若家長同意可在校補做
蔡若蓮說，學校需要在每日早上10時前，把學生快速檢測結果向衞生署呈報，學校可以按經驗及學校條件處理，但要有清晰紀錄，指可能在手冊紀錄或學生拍下快測結果的照片後，通知班主任等都可以。問到若有學生忘記做快速檢測如何處理，她說，有關學生不能參與學習活動，或要安排回家，若家長同意，亦可在校補做快速測試。
自閉症家長憂學童抗拒「撩鼻」 蔡若蓮：家長要出啲力讓學生上課更安全
早前有關注自閉症及有自閉症家長都反映，自閉症學童或抗拒「撩鼻」，若勉強處理有危險性。蔡若蓮表示，除有特殊醫療照顧，否則未有就特殊學童有特別照顧，認為距離開學尚有一個多星期，家長應教導有關學童，「唔會話教唔到」，期望他們提早適應，家長亦要「出啲力」讓學生上課更安全。
距離開學尚有一個多星期，家長應教導學童，唔會話教唔到，期望他們提早適應，家長亦要出啲力等學生上課更安全。
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派發快測包先協助有需要家庭
不過，每日都要做快速檢測，學生或家長都要準備快速檢測套裝，問到政府會否考慮向所有學生派發快測包，蔡若蓮表示，期望疫情盡快過去，會隨時間檢視快速測試的頻率，但公帑要善用資源，預計「一般家庭做快速檢測個負擔，唔會構成好大問題」，希望先協助有需要家庭，而學校亦有酌情權，可以在預算範圍內，派發快速檢測包予有需要學生。
未打針學生不能參與非正規課堂興趣班及校隊訓練 包括周末
只有打齊兩針的學生可以參與下半日的非學術性活動，被問到何謂非學術活動，蔡若蓮解釋，復課後上半日的課堂不受影響，而下半日的興趣班、校隊訓練及樂隊訓練等，未打針學生則不能參與，包括周末非正規課堂時間的非學術活動。
（未打針）同學仍然可以參與上半天所有活動，如果同學咁熱熾參與課外活動，自己身體又可以，點解唔打針？
問到有關做法會否令沒有打針的學生被標籤，並被剝奪參與課外活動的機會，蔡說，同學仍然可以參與上半天的所有活動，而同學亦有選擇，「如果同學咁熱熾參與課外活動，自己身體又可以，點解唔打針？」