12港人案｜被告郭子麟代表律師藺其磊　被北京司法局吊銷牌照

曾在12港人案中受家屬委託的內地律師，再有一人被內地當局吊銷執業證書。繼盧思位和任全牛後，在案中代表被告郭子麟的代表律師藺其磊，今日（31日）亦在社交媒體表示，已收到北京市司法局以信件通知，決定註銷其律師執業證書，原因是他所屬的瑞凱律師事務所被「依法註銷」滿6個月，而他未被其他律師事務所聘用。



藺其磊表示，自己收到決定瞬間「挺直了腰杆」，稱自從由2018年6月1日被刁難不准參與年度考核時，其牌照就「已經註銷了」。



藺其磊在社交媒體Twitter上張貼北京市司法局先前吊銷瑞凱律師事務所，以及今日吊銷其律師執照的信件，司法局信件指，由於瑞凱律師事務所在8月30日已被註銷滿6個月，而藺其磊截至目前未被其他律師事務所聘用，按規定決定註銷其律師執業證書，如對決定不服，可在收到決定的60日內向北京市人民政府申請行政復議，或在6個月內通向北京市通州區人民法院提出行政訴訟。

藺其磊表示，自己今早8時收到北京當局來信，通知其律師執業證書被註銷的決定。

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瑞凱律師事務所今年1月被北京市司法局以「未參加2020年律師事務所年度檢查考核」為由註銷，藺其磊事後指，當局在2018年起就年度檢查一事故意刁難，不讓他們參加考核。他亦表示自己曾就瑞凱律師事務所被吊銷牌照一事，向北京市通州區法院提出訴訟，但法院沒有接收其起訴材料，亦不作書面答覆；他之後向第三中級法院及北京市高級人民法院、中央政法隊伍教育整頓督導組提出投訴控告，都不被當局受理。

藺其磊形容自己已初步喪失對法律的信心，認為北京市司法局「違法作出行政決定」。

去年8月，12名香港人據報於保釋期間乘坐快艇企圖棄保潛逃偷渡台灣，途中被廣東海警局拘捕並送往深圳鹽田看守所扣押，藺其磊當時受家屬所託，代表被告郭子麟。