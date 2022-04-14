網購騙案｜買錶轉賬130萬賣家失蹤　直播帶貨「美顏」珠寶成陷阱

疫情下要保持社交距離措施，相信不少市民早已習慣網上購物模式。不過，網上騙案手法層出不窮，網絡安全及科技罪案調查科公布2021年網上騙案，有6,120宗，比前年下降，涉及7150萬元。其中，一名男子在網上購買名貴手錶，向女網友銀行戶口存入130萬元後，其後對方失去聯絡，成去年度金額最大的詐騙案。

而近年興起的「直播帶貨」也成為網購陷阱，有市民經直播購買珠寶，收貨後發現貨不對辨，賣家之後承認直播時使用美顏濾鏡，令貨物更吸引。事件經消委會介入才獲得退款。



騙徒會在社交媒體、二手賣買平台等假扮賣家，以低價錢、限購、減價促銷作招來。（由網絡安全及科技罪案調查科提供）

去年網購騙案有下降 以減價促銷作招來

去年網上購物騙案達6,120宗，涉及7150萬。網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業稱，由於防疫物資數量充足，口罩騙案下降，故案件數字較2020年少，但仍佔整體科技罪案率40%。

他續指，騙徒會在社交媒體、二手賣買平台等假扮賣家，以低價錢、限購、減價促銷作招來。由於騙徒可以改名或用虛疑身份，加上社交平台處理投訴需時，所以令市民難以察覺騙案。他指出，去年網上騙案涉及的貨品種類多為時令產品，最多為「食物及飲品」（33%），其次是「手機及數碼產品」（17%）和「手袋、時裝、手錶及配飾」（11%）。

去年度金額最大詐騙案涉130萬

而去年度金額最大的網上購物詐騙案，涉案金額達130萬。去年4月初，一名男子在社交平台徵求名貴手錶，有女網友聲稱可以幫忙，男子向其銀行戶口存入130萬，以購買9隻手錶，惟對方失去聯絡。該名男子在去年7月報警求助，警方現拘捕了一女子，案件正在調查中。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽（左）、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業（中）、消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富（右）（由網絡安全及科技罪案調查科提供）

「直播帶貨」成網購陷阱 市民被誤導買「美顏」珠寶

此外，網上騙案手法日新月異。近年興起的「直播帶貨」也成為網購陷阱，消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富稱，相關投訴個案有上升。

他分享道，一名中年女士經「直播帶貨」，以8,000元購入吊墜和翡翠，收貨後發現貨物色澤、大小、重量都與預期不符，賣家之後承認直播時使用美顏濾鏡，令貨物變得更吸引。事主要求退貨及退款，但賣家不答應。經消委會介入後同意酌情處理，安排現金退款。