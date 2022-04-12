$1萬失業支援｜多人失望而回　失業三跑地盤工︰收入3.3萬元遭拒

政府推出的一萬元「臨時失業支援」計劃，今日（12日）晚上11時59分截止。申請期踏入最後一日，今早在旺角服務中心，不少趕尾班車的市民，到場後被告知未符申請資格，失望而回。

有失業逾月的機場三跑地盤工指，因以往月入3.3萬元，不符資格未能遞交申請；亦有中港七人車司機，因兩地未通關，失業逾兩年，亦被指不符合「臨時失業」要求，未能申請。



三跑地盤工吳先生︰幾高人工都係之前嘅事 𠵱家都無咗份工

吳先生以往參與機場三跑工程，擔任負責操作工程車的「機手」，工程早前完結後開始失業。他透露，其任職的工種，大多要在填海工程才有用武之地，現時市場缺乏這類工程，很難找到新工作。他感嘆道，自己年齡大，不容易轉行，只能繼續等工作機會。

吳先生在三跑地盤工作近四年，底薪為3.3萬，因較「臨時失業支援」計劃要求的月入上限三萬元高出三千，無法提交申請。他表示感到失望，希望政府可放寬條件，「幾高人工都係之前嘅事，𠵱家都無咗份工。」

有現場職員透露，因網上系統要求輸入申請者失業前的每月收入，若高逾三萬元會無法進入下一步申請，坦言「想幫都無辦法」。

吳先生失業前月入逾三萬未能提交申請。（余俊亮攝）

中港司機失業兩年 不符「臨時失業」資格

另一位不願透露姓名的市民則稱，以往從事中港七人車司機，但自從疫情爆發，兩地至今作仍未通關，他亦失去工作至今。雖然試過找其他工作，但始終無法成功轉行，現時要靠子女供養。

他表示，因失業逾兩年，未能提交去年10月至12月的收入證明，不符合當局「臨時失業」的要求，因而未能提交申請。

建築工陳先生︰政府話唔畀都無辦法

另一位從事建造業的陳先生亦面對相同情況，他指，早前不知道政府推出臨時失業支援，日前看電視上才知道，今日趕到場申請。他透露，工作雖受疫情影響，但月入仍有兩萬元，足以應付生活。可惜所屬公司半年前捱不住結業，他頓時失業，等到政府有相關支援，卻又因為失業時間半年，不符合資格申請，他無奈表示：「政府話唔畀都無辦法。」

何女士希望當局能延長申請期，並接納開工不足人士申請。（余俊亮攝）

兼職清潔工今早被炒 失業未夠一個月無緣領津貼

而在餐廳做兼職清潔的何女士，今早剛遭公司辭退，隨即到中心想申請失業支援，惜未符合失業30日的條件未能申請。她續指，上兩月開工不足，實際工作日數分別只有8日及15日，希望當局能延長申請期，並接納開工不足人士申請。