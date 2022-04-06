美孚新邨闊太成今年最大宗騙案苦主　分10個月被呃6500萬元

家住美孚新邨的40歲闊太，去年6月接獲假冒內地官員致電，指她身陷刑事案件，期間騙徒草擬假商業合同，教她避過銀行審查，分14次轉帳到「老千戶口」，歷時長達10個月，合共損失6500萬港元。當她所有積蓄被騙走，她不但全無發覺，還向騙徒「轉介」其丈夫的手機資料。當騙徒「埋手」時，其夫有所懷疑，今年4月報警，終揭發這宗本年度金額最大的詐騙案。



深水埗警區重案組高級督察楊震宇指，警方於4月3日接獲一名40歲家庭主婦報案指，去6月接到一個自稱中聯辦官員的電話，訛稱她涉嫌與一宗於內地發放假新冠疫苗資訊的案件有關，並向受害人提供一個冒認中國人民檢察院網站網址，以查閱自己牽涉的案件，再要求受害人將個人資料、銀行帳號密碼輸入，作調查之用。

上年6月至9月期間，受害人按騙徒指示，先後4次與4名年約30歲，操流利普通話的騙徒親自碰面，從騙徒手中接收給予的手提電話，聲稱配合國內執法機關，需要隨時知道受害人行蹤。會面期間，騙徒要求受害人將她的電話卡插進騙徒的電話，惟當時手機內安裝的惡意程式，已截取了受害人網上銀行一次性密碼（OTP）。

最後一次會面，騙徒將一份虛假的商業合同，交予受害人 ，聲稱協助女受害人向銀行解釋，與收款公司有正當生意來源，從而避過銀行審查。合同上封面印有受害人名字，內容仔細，包括目錄列有雙方需要遵守的條款及合約內容，亦印有傀儡銀行戶口資料，頁尾更印有受害人姓名及簽名。

整個行騙過程足足歷時10個月，上年6月至今年3月期間，騙徒叫受害人交出保證金，一共分14次轉帳4600萬港元，去合同上一個指定戶口。而騙徒亦藉受害人不知情下，透過網上銀行轉走款項，總數約1900萬港元。

當受害人被騙盡積蓄時，她仍未察覺自己處身於騙局裏，深信自己陷入刑事案， 騙徒打算用同樣技倆，轉向她丈夫下手時，丈夫察覺異樣，才方知受騙，翌日報警處理。案件總損失金損為6500萬港元，十分龎大。案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。

騙案較同期上升22.8% 「假冒官員騙案」佔一半

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察陸鴻基指，騙案趨勢有所上升，直至2022年1月，警方一共接獲102宗電話騙案，較去年同期的83宗，多出19宗，上升22.8%，損失金額達4344萬港元。102宗騙案中，「假冒官員騙案」及「猜猜我是誰」各佔一半。當中，「假冒官員騙案」能操控受害人銀行戶口，令受害人「輸晒啲積蓄，一鋪清袋」。

騙案3步曲（警方網上記者會截圖）

騙案3步曲 訛稱受害人走私防疫物資

（1)騙徒以預錄語音致電市民，聲稱為速遞公司、銀行或政府部門等，然後要求市民按鍵選擇收聽語言。

（2) 聲稱受害人涉及刑事案件，市民被轉駁至假冒的內地官員，該騙徒聲稱市民在內地犯法，利用疫情作幌子，指受害人身份被盜用，曾誤認到訪高危地區，列作密切接觸者，又指受害人曾走私抗疫物品，偷運疫苗。此時，騙徒會指需要提供其網上銀行資料作快速審查，亦能夠向受害人展示其相片、姓名及身份證等個人資料。

（3) 最後以調查之名，騙徒會要求受害人下載應用程式或登入偽冒網站，然後輸入網上銀行資料。操控受害人銀行戶口，最終轉走戶口內所有存款。

騙徒常見手法 冒充內地執法人員 展示含個人資料拘捕令

騙徒亦會利用一些常用的特別技巧，首先透過非法的途徑，獲到受害人的資料，例如姓名、身分證號碼、相片，再冒認內地法院、公安機構執法人員，製造一些假官方文件，續而向受害人展示，務求令受害人相信他們是真正的執法人員。

另外，騙徒會指示受害人登入偽務司法網站，以查閱自己牽涉的案件，期間會要求輸入自己網上銀行、個人資料。騙徒又會發送假連結予受害人，指示他們下載惡意程式「安全防護」，以盜取網上銀行資料及一次性密碼（OTP），有關程式往往不能在官方程式平台下載。

騙徒亦會指示受害人進行視像電話，讓受害人目睹騙徒身穿制服的樣子，又會展示假的公安證件，利用普遍人相信權威的心態，以增加騙徒的可信性。利用即時通訊軟件，讓受害人報告行蹤，目的為監控受害人，隔絕外界聯繫。

警方呼籲民眾勿接可疑來電 多留意家人表現

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察陸鴻基指，不要接聽「+852」字頭的陌生來電，很大可能是假扮由本地打出的詐騙電話，即使陌生來電者能講出有個人資料的拘捕令，也不代表騙徒是執法人員；真正的執法人員調查案件，並不會透過電話向你索取銀行帳戶密碼；切勿將自己的電話卡插人其他人提供的電話；多關心家人，留意他們有沒有誠惶誠恐的表現；如有懷疑，請打「防騙易熱線18222」 查詢。