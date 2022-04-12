強制檢測｜加碼至35幢創新高　屯門最多　黃埔花園、曉峰灣畔上榜

第五波疫情仍然嚴重，食衞局今晚（12日）公布最新的強制檢測公告，上榜大廈首次增至35幢，當中26幢為公屋或居屋，其中油塘油麗邨、屯門大興邨連續兩日上榜；另有八幢為私樓，包括馬鞍山曉峰灣畔4座、黃埔花園錦桃苑15座等。任何人士曾於3月30日至4月12日期間曾身處於該批大廈逾2小時，須於明日至後日（13日至14日）接受核酸檢測。



▼4月12日強制檢測公告▼



26幢公屋或居屋上榜

因應多宗檢測陽性個案，今日有35個指明地方被納入強制檢測公告，為政府重發強通告以來，相比昨日公布的35幢大廈，再劇增五幢。新上榜大廈中，公營房屋仍然最多，一共26幢上榜，涉及18條公共屋邨及八個居屋屋苑。

油麗邨、大興邨連續兩日有大廈需強檢

26幢公屋或居屋當中，油塘油麗邨、屯門大興邨昨日亦有大廈上榜。各區之中，屯門區為重災區，合共有五幢大廈上榜，以居屋為主，包括兆禧苑雅禧樓、新圍苑新珮閣、澤豐花園澤安樓、翠寧花園2座。其次為沙田及大埔，兩地各有三幢大廈上榜。

▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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馬鞍山曉峰灣畔4座、黃埔花園錦桃苑15座上榜

私樓方面亦有八幢上榜，包括堅尼地城五福大廈B座、柴灣富景花園9座、鰂魚涌華蘭花園翠蘭閣、馬鞍山曉峰灣畔4座、葵涌雍雅軒1座、荃灣浪翠園12座、黃埔花園2期錦桃苑15座、黃埔新邨永富樓。此外，亦有一幢村屋為大埔林村白牛石下村100號。

根據公告規定，任何人士在3月30日至4月12日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，均需於4月13日至4月14日期間檢測。三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士（包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案）無需接受強制檢測。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼

