城大去信學生會臨別禮參與者　需回應是否承認違煽動意圖、刑毀罪

城大學生會未能如期交出過去15年的財務報告，被校方要求遷出會址，其後學生會於2月14日舉行「臨別禮」，其間有學生張貼民主牆及高叫口號。警方國安處接手調查後，稱有人書寫「港獨」字句涉觸犯《港區國安法》。

城大設施管理處本周一（11日）以電郵通知涉事學生，在指他們涉嫌違反包括違反《刑事罪行條例》「煽動意圖罪」、刑事毀壞、限聚令、集體辱罵保安等，並要求他們於限時前作出回應，是否承認指控。

城大回應《香港01》指，大學不會微觀管理部門的日常運作，外界更不應干預校政。而《明報》等傳媒刊出城大回應稱「大學管理層並不知情」。



2月14日學生會遷出會址時，有大批學生到場參與臨別儀式，有學生於牆面簽字。（城大編委facebook圖片）

指學生涉違煽動意圖罪、刑毀、限聚令

城大設施管理處電郵表示，涉事學生參與2月14日的事件，即學生會舉辦的集會，涉及共六項違規情況：

A. 《刑事罪行條例》第9條「煽動意圖罪」，煽動參與者不跟循設施管理處要求，在疫情期間進行身份登記；

B. 《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》第599G章，在疫情期間參與學生會舉行的不必要聚會；

C. 《刑事罪行條例》第60條「刑事毀壞」，集會期間破壞校園設施；

D. 未經允許，在開放時間以外留校；

E. 在學生會會址外粗暴對待清場的保安人員；

F. 《刑事罪行條例》 第73條「使用虛假文書」，合謀帶外人進入校園。

要求學生七日內回覆是否承認 無說明會否交予警方

電郵又指，城大設施管理處經過調查，認為涉事者違反學生紀律守則，不符合學生應有的期望，被裁定行為不當；並要求學生在4月22日前，七個工作日內以書面方式承認指控，或提供證據抗辯。若指控成立，將再通知判決及處罰，但保留上訴的權利。

不過電郵中未有交代，有關資料會否交予警方。

前警司校園經理發電郵 城大：不會微觀管理部門日常運作

上述電郵由城大設施管理處高級校園經理劉達強發出。劉曾為前香港警司，於1990年起兼任警察談判組談判專家，直至退休。

城大本周二回覆《香港01》查詢時指，城大支持守法循規，各行政、學術部門有既定機制和程序處理各類大學事務。大學不會微觀管理部門的日常運作，外界更不應干預校政。

城大回應《明報》及部份傳媒稱「大學管理層並不知情」，有傳媒刊出上述回應的電郵截圖。《香港01》正追問，為何校方的說法不一致、管理層是否知情。

城大設施管理處高級校園經理劉達強，是退休警司。（網上圖片）

校方2月要求學生會提交過去15年財務報告

今年新一屆城大學生會幹事會內閣，於一月底上任。其後校方指控學生會管理不善、賬目混亂，要求學生會於2月5日前，提交2005年至2020年的審計報告，否則警告或會收回學生會會室，並禁止學生會繼續使用「香港城市大學」的字眼。

城大當時解釋，由於學生會未能遵守校方與學生會雙方2020年8月簽署的協議，因此要求學生提交經審核的財務報表。城大又指，收回會址目的為分配校園空間，讓不同學生組織能獲得空間，以舉辦活動；並斥責學生會為獨立於城大的校外註冊社團，卻未經大學同意，以城大學生會的名義行事。