城大調查：35％撐清零　愈高學歷、愈年輕　愈支持與病毒共存

本港新冠肺炎疫情持續，不少市民出現「抗疫疲勞」。香港城市大學調查發現，超過五成受訪者支持採取「與病毒共存」政策，約三成半受訪者傾向堅持「清零」政策。當中較多年長受訪者傾向接受清零策略，相反在20至49歲群組中，超過半數受訪者傾向共存策略。

團體分析指，當市民認為受感染的可能性愈大、對政府的信任度愈高，以及愈多在各類媒體關注疫情相關消息，就會較傾向支持清零政策。相反，當市民認為自己感染病毒可能性不高、越不信任政府，以及在各類媒體中對疫情的關注度越低，則會傾向支持共存政策。



▼城大調查結果▼



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50.8%支持共存 34.9%傾向清零

香港城市大學人文社會科學院媒體與傳播系於去年11月以網上問卷訪問1,501名20歲以上的香港市民，了解對與病毒共存及清零兩種防疫政策的取態。結果發現50.8%受訪者支持共存政策，而34.9％人傾向堅持清零，其餘14.3%人保持中立態度。

團隊又分析受訪者取態與其個人背景關係，發現約56％男性受訪者傾向共存政策，明顯高於女性受訪者的46.7%。

另外，較多年長受訪者傾向接受清零策略，約43％的50歲以上受訪者傾向清零策略，其他年齡群組則只有約30％人贊成清零。50歲以上群組有約45％贊同共存策略，而30至39歲受訪者是最多人支持共存策略的群組，達57.8%人。

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在學歷方面方面，調查發現相較擁有學士學位及以上群組，學士程度以下群組更傾向於清零策略。

擁有學士學位及以上群組超過55％贊成共存策略，而學士程度以下群組持贊同態度的不足50％，而高中或以下人士更只得39.4%支持共存策略。

而在家庭月收入方面，團隊指家庭月收入達四萬元以上的群組，有超過半數人傾向支持共存策略。

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城大媒體與傳播系講座教授黃懿慧認為，在本港現實執行清零政策下，市民對共存政策抱有更多的期待。而第五波疫情爆發後，雖然市民初期出現恐慌，但其後逐漸恢復往常的生活節奏，出行熱度並未大幅降低，直言「整體社會抗疫出現疲態，市民容忍力開始下降」。

她又指，如何消除市民「抗疫疲勞」將是政府下一階段的重要任務，強調共存政策並不代表放棄抗疫。