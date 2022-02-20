城大學生會涉聚眾鼓吹抗爭及違反抗疫　警方國安處接手調查

城市大學學生發展處早前通知城大學生會，決定收回學生會會址，而學生會於本月14日下午遷出會址前舉行「告別禮」，至少約30名穿著黑衣的學生在學生會櫃枱聚集，繼而帶隊遊行，高峰期有過百人集結。消息確認，警方國安處已接手調查有關事件，循城大學生會涉聚眾鼓吹抗爭並違反抗疫方向調查，並會安排於校內取證。



根據「香港城市大學學生會編輯委員會」facebook專頁早前表示，學生會2月7日收到城大學生發展處之電郵，表示該會因未能提供審計報告，要求該會於2月14日前交回所有場地。

就該會facebook專頁所見，2月14日學生會遷出會址時，有大批學生到場參與臨別儀式，有學生於牆面簽字，最後沿大樓行至民主女神像前，並於民主牆前貼上便利貼，期間有保安員指出活動存在防疫問題，要求學生拍卡登記，並表示有機會觸犯「限聚令」。