$1萬失業支援｜47萬宗申請超預期　第二批3.5萬人料復活節後獲批

【臨時失業支援計劃／津貼／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0／防疫服務包／電子消費券】一萬元「臨時失業支援」計劃於昨晚（12日）截止，首批合共約60,000名成功申請者將於今周內收到資助。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲於電台表示，截至昨午夜收到47萬宗申請，包括34萬宗失業申請及13萬宗關閉處所停薪留職個案。

她又預計，有3.5萬人可以在復活節假期後的4月19或20日獲批款項，當中料有約一萬宗來自沒有強積金戶口個案。



▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



申請數遠超預期30萬宗 有MPF與無MPF申請各佔一半

何佩玲說，收到的47萬宗申請中，有強積金戶口與沒有強積金比例升至一半一半，而申請類型中，有34萬宗為失業個案，13萬宗為指定關閉處所的停薪留職個案。

防疫基金有應急款項 料毋須再申請撥款

當時政府申請撥款時預料申請人數只有約30萬宗，何佩玲表示，由於第六輪防疫抗疫基金中有應急費用，料毋須到立法會再申請撥款，指審批個案不會有財政上限，有需要會取應急款項以支付額外開支。她預料，超出預期的原因可能因3月失業情況比二月更差，亦可能因2月時未擴闊至指定處所停薪留職的十多萬人士。

大部份個案可在3至4周內完成審批

首批6萬宗申請已在昨日或今日獲批，何料第二批約3.5萬宗個案可以在4月19或20日可以完成，當中有三分一個案來自沒有強積金的申請個案，而未來目標大部份個案可在3至4周內完成審批。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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無MPF戶口申請人或須提供額外資料

何佩玲指，留意到沒有強積金戶口比例不斷上升，由申請初期的佔三成，增至五成，指會小心處理有關個案，有需要要求提供額外資料，若以申述書形式申請，沒有提交失業證明，就要看所填的資料可信性是否高，否則會取進一步資料，甚至要約面談。

沒計劃推新一期失業援助 何佩玲：長遠幫佢哋係要有工作

她表示，早前已透露個案若失業時間差一兩日才夠30日，或在一個月內曾有一兩日有微薄收入，有機會獲酌情處理。她說，有關個案會盡量幫忙，但暫時未有定案，而暫時亦沒有打算再延長申請期，認為有關酌情考慮已提多日，有留意人士都已遞有關申請。

問到會否推出新一期失業援助，何表示「我諗唔會喇」，指政府似乎有信心4月21日可以復業，期望工友可以找工作：「長遠幫到佢哋，係要佢有工作。」