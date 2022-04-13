封區｜祥華邨祥豐樓及水泉澳邨修泉樓解封　揪11陽性　確診率0.6%

被圍封的粉嶺祥華邨祥豐樓及沙田水泉澳邨修泉樓今早（13日）先後解封，兩幢大廈在圍封期間共發現11宗陽性個案，保持與近日圍封行動低確診比率趨勢，僅為0.6%。



▼4月12日 粉嶺祥華邨祥豐樓圍封檢測▼



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祥豐樓發現3宗陽性及1宗檢測結果不確定

政府昨日（12日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午4時起限制在粉嶺祥華邨祥豐樓內人士須留在其處所並接受強制檢測，行動今日上午約10時完成，行動其間，794名身處「受限區域」內人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，而到訪404戶中，32戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

修泉樓發現8宗陽性 58戶沒人應門

另外，沙田水泉澳邨修泉樓亦於約上午十時完成強制檢測行動，共有約940人接受了檢測，當中共發現8宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。同時，政府亦在「受限區域」內派員到訪約490戶，當中58戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。