封區｜顯徑邨顯祐樓解封　揭7人感染　中招比率約0.4%

政府今早（10日）解封沙田顯徑邨顯祐樓，在圍封強檢期間共有1,585人接受檢測，當中發現7宗陽性及21宗檢測結果為不確定的個案，受檢居民中招率僅0.4%。



▼4月8日 石籬邨石富樓圍封檢測▼



政府在上午10時半解封沙田顯徑邨顯祐樓，圍封期間共有1,585人接受檢測，當中發現7宗陽性、21宗檢測結果為不確定的個案。此外，政府亦派員到訪808戶，當中78戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。