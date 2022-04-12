封區｜祥華邨祥豐樓、水泉澳邨修泉樓圍封強檢　料周三下午解封

再有兩條公共屋邨分的兩幢大廈於今日（12日）下午4時起被圍封強檢，包括粉嶺祥華邨祥豐樓及沙田水泉澳邨修泉樓，兩廈預計明天（13日）下午約一時完成圍封行動，政府表示，相關行動是審視了一籃子因素後，通過風險評估而作出。



祥豐樓及修泉樓居民周二晚9時須接受檢測

政府下午四時起，圍封兩座大廈作行強制檢測，包括粉嶺祥華邨祥豐樓，及沙田水泉澳邨修泉樓，在兩座大廈內的人士須留在其處所並接受強制檢測，所有人須在今晚9時前接受檢測。政府指，目標是在明日下午約一時完成行動。

政府發言人表示，是審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定作出限制與檢測宣告。

三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

▼4月11日 葵涌華荔邨喜荔樓圍封檢測▼



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3.30至4.12曾身處兩廈逾兩小時 周四或之前要強檢

根據今日發出的強制檢測公告，任何於3月30日至4月12日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在4月14日或之前接受強制檢測。

機電工程署設立熱線電話9637 6781，由今日下午4時起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

政府指，會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。