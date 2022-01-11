葵涌地舖貨物堆滿後巷及馬路過夜　區議員憂加劇鼠患促加強罰則

店舖阻街情況屢見不鮮。近日，北葵涌街市附近的童子街有新開食品店開張，卻成街坊另一惡夢。新店進駐後，店舖貨品及垃圾便堆滿附近行人道，有時連馬路也未能幸免。當區區議員劉貴梅指，店舖佔路阻街情況嚴重，亦頻頻收到街坊的投訴，街坊曾向政府各部門求助，惟至今仍未見改善，她促請部門把行動升級，例如沒收阻街貨物及進行跨部門行動，加強阻嚇性，以免情況繼續惡化。



《香港01》記者今日（11日）與葵青區議員劉貴梅一同到場視察。現場所見，涉事店家的門外道路看似沒有堆積貨物。然而，附近後巷及童子街延伸到梨木道一帶的行人通道，都找到貼有店家標籤的發泡膠箱，數量達二十箱以上，期間有自稱是涉事店家員工的人承諾，指店舖明天開始便不會把貨物放在門口行人道上，改放在店舖後門範圍。

曾有街坊因店家棄置的垃圾跣到受傷

劉貴梅指，店家經街坊頻頻向食環署投訴後，開始將貨物由擺放門外改放到童子街轉角位及附近後巷（即店家後門附近）。早前，店家經常把貨物放在行人道兩側，有時馬路亦堆滿其貨物。她認為相關做法不但阻礙其他店舖門面位置，更會影響行人及駕駛人士。她形容，附近馬路是有不少車輛會經過，亦有街坊因店家棄置的垃圾而意外跣到受傷。

劉貴梅表示，涉事店家的前身為餐廳，當時上述路段均沒有阻街的情況出現。然而，當食品店開張後，店家會把大大小小的貨物放在門外（即行人通道）過夜，衍生衞生問題。街坊曾就阻路問題向店家反映，卻遭對方惡言相向。現時被佔用的後巷為街坊前往巴士站及梨木道一帶的常用道路，貨物堆積情況對他們造成不便。劉貴梅指，附近樓宇本已受鼠患所影響，貨物長期堆放會令問題加劇。

+ 5

劉貴梅曾向政府多個部門反映問題，惟情況一直未見改善。她表示，雖然食環署曾派人到現場視察，亦有向涉事商戶發出告票，但問題未有改善。她形容店家「罰款當交租」，「馬路當貨倉」，促請相關部門把行動升級，例如沒收阻街貨物及進行與警方跨部門行動，以加強阻嚇性。

《香港01》正就阻街事宜向食環署查詢。