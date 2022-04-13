陳肇始：政府一直無放棄做全民強檢　需審視時機

立法會今日（13日）召開財務委員會特別會議，有議員追問全民檢測計劃會否推行，又質疑政府執行能力，食物及衞生局長陳肇始表示，一直無放棄做全民強檢，惟時機非常重要。她又指，政府來年將投放在醫療的預算為1,226億元，佔政府經常開支約22.5%，亦會向衞生署提供近60億元推行下一輪疫苗計劃。



陳肇始在會上指，特別向衞生署於2021至2024年度，增設有時限撥款，總額達63.9億元以應對新冠病毒疫情發展。

立法會議員田北辰在會上提出，留意到預算中有101億元包括全民檢測計劃，用於當疫情跌至雙位數字時作「埋尾」階段，以爭取「清零」和通關。他稱，特首林鄭月娥早前指全民檢測如天方夜譚，質疑現在「既然錢又有，究竟香港有無能力做，」他又質疑，可否確保不再重返過去三個月「非人」的生活極端限聚措施。

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陳肇始回應稱，政府一直無放棄做全民強檢，「呢個我哋一路都準備，動員全政府做」，惟時機非常重要。她指，要以科學為本，聽取專家意見，亦要視乎隨著疫情回穩的進展及市民配合度，才能進一步決定可否分階段放寬防疫措施。

另外，食物及衞生局常任秘書長陳松青補充，過年兩年政府的抗疫工作，局方曾從不同政策局動員額外一至兩成支援，例如在第五波疫情每晚的圍封檢測，及各核酸檢測站都有不同政策局人員協助。

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