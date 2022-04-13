疫情．4.13｜政府削減隔離設施　下周二起向長者派快測包

衞生防護中心今日（13日）公布新增1272確診，較昨日1,433宗下降，有12宗為輸入個案，多62人死亡，第五波累計8735宗死亡個案，病死率再升至0.739%。



昨日疫情報道總覽：

【23:40】學校下周二（19日）分階段復課，教育局向全港學校發出通告，指出面對新型冠狀病毒病，接種疫苗是最有效的防禦方法，為協助教育局及社會更全面掌握學校教職員及學生的疫苗接種率及接種疫苗活動的概況，要求學校呈交截至4月18日疫苗接種人數和確診而未能接種人數。

【22:35】本港第五波疫情回穩，確診大廈數目連續多天下降。根據衞生防護中心公布確診大廈名單，昨日（12日）有5,833幢大廈上榜，較前日（11日）再減99幢。不過，沙田區仍然為18區之中最多大廈上榜地區，共570幢，較前日再增11幢；其次為元朗區及觀塘區，分別有485幢及419幢大廈在名單之中。

多個地段優越的豪宅或中產屋苑亦在榜上，包括位於西半山的羅便臣道80號2座、淺水灣麗景花園洋房、屬名人聚居地的何文田嘉多理山花園、畢架山一號及皓畋等。

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【22:10】食衞局今日（13日）公布最新的強制檢測公告，上榜大廈繼續增加至40幢，連續三日加碼。當中31幢為公屋或資助房屋，其中屯門大興邨連續第3日有大廈上榜；另有8幢為私樓，包括鰂魚涌太古城順安閣、九龍灣德福花園N2座等；部分單位撥作社會房屋的前九廣鐵路職員宿舍策誠軒也上榜。

任何人士曾於3月31日至4月13日期間曾身處於該批大廈逾2小時，須於14日至15日接受核酸檢測。

▼4月13日強制檢測公告上榜大廈▼



【20:30】學校下周二（19日）分階段復課，按教育局規定，日後學生上學前均要進行快速檢測，呈陰性才准回校。不過食物及衞生局副局長徐德義在今日（13日）疫情記者會指，在第五波疫情曾染疫的學生與一般康復者一樣，在康復後90日內毋須做任何檢測，即染疫學生在康復後90日內上學前無須進行快測。

有家長擔心難為小童撩鼻採樣，徐德義教授一招「分心法」，「小心做，透過一啲方法分散佢哋注意力，相信過程可順利進行。」

【20:15】伊利沙伯醫院表示，一名居於安老院舍的79歲女病人，4月9日晚上因尿道感染到急症室求醫，獲安排入住內科病房接受治療，病人入院篩查結果為陰性。其後病人病情轉趨穩定，醫生安排將病人轉往九龍中醫院聯網其他療養醫院繼續接受治療，不過病房職員於4月12日為病人安排轉院時，誤將病人安排轉往亞博館新冠治療中心。

病人於當晚約7時送抵亞博館，並獲安排入住單人病格。職員於晚上約8時核對病人資料，發現轉院安排並不合適，即時聯絡亞博館的職員。病人在亞博館內並沒有進食，在病區內逗留大約一個多小時，期間全程有佩戴口罩，但她被列為密切接觸者，會密切監察健康狀況。

▼4月13日 黃大仙翠竹花園第十座圍封檢測▼



【19:16】本港第五波疫情失控爆發，在公立醫院壓力面臨「爆煲」的情況下，45名現職警務人員及一名退休警員，於今年2月下旬組成「警察醫療特別小組」，自願前住公院協助抗疫。小組已於3月1日接受由醫管局提供的訓練，並於翌日獲分派往三間公立醫院，負責非緊急救護運送工作，至今已運送超過1,800名病人。

【19:06】早前中央援建多間社區隔離設施（又稱方艙醫院），多別立法會議員今日(13日)都在立法會特別財委會中關注事件，發展局局長黃偉綸表示，從今次經驗中，感受到國家對香港的關心，又坦言這批援建項目已是精簡程序的「極致」，「如果唔係咁緊急的情況下，程序公義仍然需要恪守。」

【17:19】學校將分階段復課，學童每日上學前要快速檢測，陰性方可回校。特首林鄭月娥今早（13日）在抗疫記者會表示，全港89個物資增補點今日最後一日開放，個別家長如想「攞多啲」快速檢測，歡迎去領取。

【17:07】徐德義表示，學童復課後要做測試，已發予學校校監及校長信件，若復康日起計，三個月內無須測試，學童亦適用。張竹君表示，三日全民快測的3,142宗快測呈報平台個案，年齡由0至96歲，中位39歲，18.1%為60歲以上。

【17:00】本港新冠疫苗一針接種率已超九成，截至周日（10日）全港已打了1,546萬劑新冠疫苗，655萬人已打一針。衞生署表示，於上周共接獲多36宗曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告，及多兩宗離世前14日內曾打針的報告，沒有臨床證據顯示死亡個案由疫苗引起。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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【16:45】醫院管理局總行政經理李立業表示，57歲男病人，無特別病歷，主要有高血壓，無打針，3月26日上午去屯院急症室，主要因無胃口，在醫生診斷下發覺有黃疸、肝酵素上升，根據各方面指標，相信是阻塞性黃疸症，入住檢查，4月1日病毒檢測陽性，住院期間做一系列檢查，發覺不論在大腸及肝都有不正常陰影，相信可能係癌症，持續惡化，4月12日離世。

【16:43】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衞生防護中心今日（13日）公布新增1272確診，較昨日1,433宗下降，有12宗為輸入個案，多62人死亡，累計8735宗死亡，病死率0.739%。

【16:40】為鼓勵長者檢測，70歲以上長者，可去社區檢測中心或流動採樣站免費做核酸檢測，無須預約，也可使用關愛隊，減輪候時間。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義表示，4月19日(下周二)起，向的60歲以上的長者派發快速測試包，直至5月31日，包括680個服務點的會員及服務使用者，可免費索取。派發地點亦包括地區康健中心或康健站，衞生署長者健康中心，社署長者地區或鄰舍活動中心、長者日間護理中心和單位，綜合家居照顧服務隊、改善家居及社區照顧服務隊，長者社區服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位，由醫管局、非政府組織、大學三方協助的診所暨教研中心等。

服務單位的60歲及以上長者會員或服務使用者，可經680個服務點免費索取快速測試套裝，服務單位包括：

．地區康健中心及康健站．衞生署長者健康中心．社署資助長者地區及鄰舍活動中心．社署資助長者日間護理中心和單．綜合家居照顧服務隊．改善家居及社區照顧服務隊．長者社區服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位．由醫院管理局、非政府機構、大學三方協助的診所暨教研中心

▼4月13日 疫情記者會▼



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【16:30】政府今日（13日）下午4時起向粉嶺祥華邨祥裕樓進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測。此外，黃大仙翠竹花園第十座同樣亦被圍封，政府目標所有圍封檢測在明日約中午1時完成，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:23】立法會今日（13日）召開財務委員會特別會議，有議員追問全民檢測計劃會否推行，又質疑政府執行能力，食物及衞生局長陳肇始表示，一直無放棄做全民強檢，惟時機非常重要。她又指，政府來年將投放在醫療的預算為1,226億元，佔政府經常開支約22.5%，亦會向衞生署提供近60億元推行下一輪疫苗計劃。

【11:34】林鄭月娥表示，社交距離措施明日會交待，但沒有空間可提早，最早是4月21日，因今日會有法定規例由食衛局局長發出，將一段時間的社距措施有效期延伸到4月20日，故最早第一階段放寬是4月21日。而3月21日講過疫情緩和及下降，分3個月三段放寬，當時說法，大部份社交距離可放寬，但口罩令及限制聚會都需要繼續一段時間，繼續多久要視乎全球疫情及有沒有變種等，不能具體說明。

【11:33】林鄭月娥表示，食環署就一個生日宴會調查及執法不會再評論，食環署作為執法機構都覺得不會及不適宜公佈是入什麼人士接受告票，無可能由行政長官可以公佈。

▼4月13日 政府抗疫記者會▼



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【11:24】4月底會將3座已改作隔離設施，皇后山邨及荔景邨3幢樓予房委會做公屋。兩個過渡屋：元朗東頭同心村同及錦田江夏圍村，2500單位，會下周分別交還相關營運機構，房委會會檢視工作，讓公屋人士安心入住，房委會致力盡早完成工程，盡快安排在5月底至6月中入伙。

【11:16】林鄭月娥表示，因未來有工作會要求一些群組要頻密做快測，包括4月22日開考的文憑試考生，要每日做快測；4月19日起分階段復課師生需要每日做；較高風險社交活動，放寬後都要做，明日公佈細節，可能要求參加較高風險活動前要做快測。

【11:03】行政長官林鄭月娥表示，經過3日全民快測行動後，檢視了目前屬於社區隔離設施的供應及使用情況，已經敲定交還3座公屋及2個過渡性房屋項目予幾千戶居民的時間表。另外，由4月21日起，按原定計劃分3個月的三個階段放寬社交距離措施，明日會同食衛局局長公佈細節。各項數據顯示香港疫情已跌了9成，所以做每日快測第一目的已達到。

【10:51】醫管局早前表示，正研究購入阿斯利康新冠抗體藥物，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（13日）於電台指出，有關藥物為注射式，為改造後的血清，直接打抗體到身體內，預防新冠有效期最少6個月，有效預防率為83％。他指，有關藥物供應有限，建議讓中度至嚴重免疫系統問題，如血癌等患者使用，亦認為如將來供應較多，可讓接種疫苗後抗體水平低的長者使用。

▼4月12日 粉嶺祥華邨祥豐樓圍封檢測▼



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【10:00】粉嶺祥華邨祥豐樓及沙田水泉澳邨修泉樓今早10時完成圍封強檢，其間祥豐樓794人士接受檢測，當中發現3宗陽性檢測個案，以及1宗檢測結果不確定，衞生防護中心會安排跟進。

【09:08】一萬元「臨時失業支援」計劃於昨晚（12日）截止，首批合共約60,000名成功申請者將於今周內收到資助。政策創新與統籌辦事處總監何佩玲於電台表示，截至昨午夜收到47萬宗申請，包括34萬宗失業申請及13萬宗關閉處所停薪留職個案。她又預計，有3.5萬人可以在復活節假期後的4月19或20日獲批款項，當中料有約一萬宗來自沒有強積金戶口個案。

【07:00】政府昨日宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，全校師生回校前需做快速檢測。有學校會採取探熱紙的做法，學生家中進行快測後，紀錄結果再由家長簽名，校方亦會準備一定數量檢測劑，讓忘記進行快測的學生回校亦可即場進行測試，但亦要有結果才可到課室上課。

【07:00】政府上周派發「防疫服務包」，當中包括快速測試劑、KN95口罩及中成藥等，近日有網上銷售平台上就有市民疑似將服務包中的防疫物資分拆轉售。其中政府派發包裝與零售不同的Wondfo快測劑，網上售價約為8元至20元一支，部份更標榜「復課必備」。有賣家向記者承認，轉售的正是政府免費派發的。

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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼

