居粵慢性病港人診症資助延至11.9　資助上限最高加碼至4000人民幣

政府今日（14日）宣布，為身在廣東省的醫院管理局慢性病患者而推出的特別支援計劃會延續至11月9日，每名患者的資助額亦會額外增加人民幣1,000元，以便患者在疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。



政府於2020年11月10日推出支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。（資料圖片／盧翊銘攝）

港大深圳醫院為醫管局專科門診、普通科門診覆診病人診症

政府於2020年11月10日推出支援計劃，委託港大深圳醫院為已預約醫管局指定專科門診或普通科門診覆診的患者提供受資助的跟進診症服務。原定於去年7月31日完結的支援計劃，早前兩度獲延續至今年5月9日。

截至上月3.56萬人次接受診症服務

截至今年3月31日，港大深圳醫院已為合資格人士安排約4.27萬個診症預約，約3.56萬人次已接受診症服務。鑑於現時兩地的強制檢疫措施仍未完全解除，政府將支援計劃進一步延續6個月至11月9日，於該日或香港與內地的檢疫安排失效之前（以較早者為準），合資格人士可繼續於港大深圳醫院接受診症服務。

合資格病人每次繳付100元診金

根據計劃現行安排，合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症服務需繳付人民幣100元診金（經醫管局核實的指定享有豁免醫療費用人士除外），餘下費用差額則由支援計劃資助（受制於資助上限總額）。

（政府新聞處圖片）

資助額介乎1,000至4,000元人民幣

資助總額及上限由5月10日起調整，去年11月10日前提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，合共資助額上限為人民幣4,000元；去年11月10日至今年5月9日期間提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，合共資助額上限為人民幣2,000元；今年5月10日或以後提交有效申請並最終獲核實的合資格病人，可獲人民幣1,000元資助額。

覆診期介乎2020年2月17日至今年11月9日的醫管局專科門診或普通科門診病人，可向港大深圳醫院提交所需證明文件，並提出申請。計劃的服務及資助範圍維持不變，涵蓋醫管局提供的主要專科及普通科門診服務，包括麻醉科（只包括痛症科門診）、心胸外科、臨床腫瘤科、耳鼻喉科、眼科、婦科、內科、神經外科、產科、矯形及創傷外科（骨科）、兒科及外科。偶發性疾病、需要住院或日間住院及急症室服務則不包括在內。

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