醫管局准親屬探訪臨終或危急確診病人　事後需自我7日醫學監測

第五波疫情近日維持於千位數字個案水平，醫管局今日（12日）公布再有多59名患者離世，包括兩名60歲以下長期病患者，第五波至今累計8,673名患者死亡。



另外，醫管局公布准許病人家屬在親友臨終或危急情況下恩恤探訪，家屬探訪前要提供24小時內快速測試證明，或可以事後即時進行快測，探訪後需要自我七日醫學監測。確診新冠病人在康復後三個月內（由收到確診記錄後第14天起計算）進行恩恤探訪，可獲豁免有關檢測證明或疫苗接種要求。所有人須遵守掃描「安心出行」場所二維碼。



再有多59名新冠患者離世

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代兩名較年輕死者的資料，一名47歲女患者，患有末期癌症，屬於長期病患，無打針記錄。癌症在身體多處擴散，包括腦部。她在3月19日到屯門醫院急症室求診，當時有出現抽根徵狀，曾在前一日進行快測，結果呈陽性，在急症室深喉測試結果亦屬陽性，入院後病情反覆。曾服用類固醇及控制抽筋藥物。她其後於3月16日進行快測，結果呈陰性，但整體病情惡化，最後在4月11日清晨5時左右離世。

另一名51歲女病患於院舍居住，為智障病人，無疫苗記錄，患免疫性血小板缺乏症。她在4月1日於指定診所求醫，快測呈陽性，並出現咳、氣促、無精神及血氧含量低等情況；於指定診所輸氧氣後，中午轉到聯合醫院急症室，續出現氣促情況，照X光發現有肺炎情況隨即入院。其後在第二天、即4月2日插喉，病情持續惡化，直至4月11日早上7時左右過身。

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醫管局：允許病人家屬在危急情況下恩恤探訪

李立業另外公布公立醫院恩恤探訪最新安排，指由於近日康復者、危急病人及臨終病人有所增加，理解家屬想探望危急及臨終病人，故專家委員商討安排後，決定在可行情況下公院會按家屬意願安排探訪。

探訪人士需要提供24小時內陰性快測證明，未能預先安排檢測，都要在探訪後要進行快測，並提供證明。探訪前要細閱單張，跟從醫護指示，遵守感染控制措施，清潔雙手並配載合適個人防護裝備。

家屬探訪後要進行7日醫學監察，並掃描安心出行。如果曾確診、並康復已三個月的人士，如需要恩恤探訪，則可免除有關要求，但亦要向醫護提供感染及康復證明。李立業表示，希望社會各界理解於疫情下的相關安排會有局限，醫院會盡量在可行情況下，為該批病人安排恩恤探訪。至於其他病人，亦可安排視像探訪。

另外，昨日醫管局開放平台予私家醫生申請新冠病毒口服藥，李立業稱，私家醫生配發處方藥物需要遵守醫管局療程指引，而兩種口服藥的療程都各有使用限制，私家醫生每次提出申請不可多於10次療程，而經平台提出要求後，供應商會派藥到指定應診地址。衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，暫時沒有私家醫生領取藥物數字，但申請程序一直在安排中。

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