消委會收267宗快測包投訴九成涉網購　超市貨價升料與搶購潮有關

第五波疫情早前來勢洶洶，市場更出現防疫物資搶購潮。消委會總幹事黃鳳嫺今日（14日）在電台節目指，由第五波疫情起至昨晚，共收到267宗涉及快速抗原測試包的投訴，當中九成與網購有關，而不少超級市場貨品的價錢亦上升。她提醒消費者無需囤貨，否則會造成浪費，甚至會推高貨品售價。



▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



+ 8

黃鳳嫺表示，由第五波疫情起至昨晚，收到267宗涉快測包的投訴，當中近七成與送貨問題有關，包括送貨延誤等，另有11%與貨品質素有關。她重申，該267宗個案中，有九成多與網購有關。

黃鳳嫺建議消費者無需囤貨，指坊間已有不少快測劑品牌及供應，價錢已回落，否則用不完或構成浪費。而當有需要網購時，消費者應留意退貨及換貨政策，同時又建議使用信用卡付款，當有爭議時，可使用退款機制。她又指，消費者購買前，可到消委會網站查看，了解品牌是否獲認可。

▼消委會調查顯示超市格價輕微下跌1.9%▼



+ 9

超市產品價格升 籲不要搶購

此外，本港年初爆發第五波疫情後，消委會從3間超市中，選取其中11組共90項貨品的網上價格。結果顯示，無論在2月或3月的售價，均較之前一個月為高，介乎0.2%至24.8%。



黃鳳嫺表示，超市指物流、原材料、勞工等成本上漲有關。不過，消委會曾向進口商查問，發現雖然物流成本有增加，但進口商甚少加價。因此，黃估計與早前的搶購潮有關，從而將產品價格推高。

她提醒消費者，搶貨不單會造成浪費、過度購物，更會推高貨品售價，使社會百上加斤。她又提到，早前基於市場效應，超市不少優惠已減少，特別是零食、食米、雞蛋、急凍肉等。

▼3月1日 超市再現搶購食物潮▼

