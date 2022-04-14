美容院或4.21復業　業界稱停業逾百日期待已久　冀無須再做快測

政府將公布首階段放寛社交距離措施細節，根據早前公布的細節，第一階段擬重開部份處所，包括健身中心、美容院及按摩院等。

教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今日（14日）在電台節目指，業界期待復業已久，若可以如期下周復業，今次停業將達105日，長達3個多月。她又指，美容業需要疫苗通行證，加上不少服務無須脫口罩，故認為不應再安排做快測。



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特首林鄭月娥昨日透露，市民進入部分場所前，如進行較高風險社交活動前，或需要進行快速測試。楊慧君認為，快測安排不適合放在美容行業，因現時已有疫苗通行證，客人要至少打一針，倘如客人無不適或健康問題，便不需再做快測。

楊慧君又指，美容業有不少服務無須脫口罩，例如減肥或脫毛等，而若果只要求少數行業要做快測，她坦言看不到成效，又質疑難以保證快測結果來自客人本人。

倘要先做快測 料成本不少

楊說，現時快測價錢分別大，未知政府會否要求指定品牌，又稱即使規模較細的美容院，都會有4至5名員工，若連計客人，相信成本不少，而中、大型美容院甚至有50至60名員工，故希望政府有明確指引。