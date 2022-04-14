復課｜學生每日快測　鄧飛憂現撲快測包潮　學界憂對家庭構成負擔

學童恢復面授課堂在即，政府規定學童每日上學前需先快速檢測。身兼立法會議員的教聯會副主席鄧飛今日（14日）在電台節目指，每日快測有一定麻煩，雖然政府會為有需要學生，提供約1000萬套快測包，但大部份的一般家庭未必是受助範圍，擔心家長要在市面「撲快測」，最終出現坐地起價、供不應求。

非牟利幼兒教育機構議會主席潘少鳳亦指，為部份幼童鼻腔採樣相當艱難，或會引起不適或情緒，故會向教育局爭取其他方式。她又指，疫情下不少人生活水深火熱，擔心會構成壓力。



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鄧飛表示，即使政府向有需要學童派發快測劑，但剩下仍有大批學生無法受惠，擔心家長要在市面「撲快測」，情況或與疫情爆發初期的「撲口罩」相似，最終出現坐地起價、供不應求的情況。他指出，有不少家長正面臨失業或已失業，憂慮學生每天做快測構成負擔，甚至擔心有學生因未能每日做檢測，要向校方申請上網課或請假。

鄧又指，現時教育界未有劃一應對方法，處理無做快測的學生，即使安排該批學生到特別室，但亦不知可派甚麼職員照顧，更擔心會做成標籤效應，故建議教育局應有明確指引。

鄧說，教育局雖然有提供抗疫津貼，辦學團體亦能自行出錢購買快測劑，惟學校涉及人數多，擔心由校方出資買快測包，資金很快用完，坦言「長貧難顧」。

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非牟利幼兒教育機構議會︰應有鼻腔快測以外其他方法檢測

非牟利幼兒教育機構議會主席潘少鳳表示，相信為幼童作鼻腔快測時，或對一部份小朋友相當艱難。她又憂慮，採樣時或引起情緒及不適，屆時採樣未必準確。

潘少鳳建議，除了鼻腔快測外，幼稚園應有其他方法檢測，例如口含式快測棒，惟費用是一般快測2至3倍價錢。她又提議，日後或可使用深喉唾液或大便檢測等，但相信未必可每日進行。她指出，免費快測包並不是所有學童可受惠，現時政府只可有需要學童發放，惟疫情之下，不少人生活水深火熱，故擔心自行購買快測或對家庭經濟構成壓力。

潘少鳳︰不同意將打針與照顧掛勾

政府早前公布，回校被照顧的中學生須打2針，而幼稚園及小學生均須打針。潘少鳳坦言非常反對，因小朋友有被照顧權利，又指家長決定子女打針與否涉及不同考慮，直言倘直接將打針與照顧掛勾並不適切，小朋友應在安全地方下被照顧。