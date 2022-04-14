政府4.19起免費向60歲以上長者派快測套裝　社協表示歡迎

政府公布在下周二（19日）起，向60歲及以上長者免費派發快速抗原測試套裝。社區組織協會幹事連瑋翹今日（14日）在電台節目中表示，歡迎有關安排，又建議提供軟件上的安排，例如在派發點教導長者如何使用快測等。



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政府昨日指，服務單位的60歲及以上長者會員或服務使用者，可經680個服務點免費索取快速測試套裝。連瑋翹指，至今未收到派發地點的詳情安排，他希望派發點可開放予所有公眾，即無須是中心會員，所有60歲及以上長者都可領取。

他又期望，除了派發快測套裝外，派發點亦可提供軟件上的安排，例如教導長者如何使用及檢測到陽性時的處理方法等，現時不少資訊較複雜，過去亦有不少長者不懂得在網上平台呈報。他又關注，除了長者外，長期病患者、低收入家庭、院舍院友等會否有類似安排。

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